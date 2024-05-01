Соболенко — о матче с Андреевой: Мирра — очень сильный игрок, несмотря на юный возраст
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой (43-я в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу белоруски.
Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:05 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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Арина Соболенко
А. Соболенко
«Я очень довольна уровнем, на котором я играла сегодня, и этой победой. Мирра — очень сильный игрок, несмотря на то что она очень молода. Меня здесь всё вполне устраивает, и, надеюсь, что буду продолжать идти к победе на турнире», — сказала Соболенко после матча.
За выход в финал турнира в Мадриде Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира, казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
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