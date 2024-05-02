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Определился соперник Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
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13-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

В матче 1/4 финала американец переиграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

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