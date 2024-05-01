Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной в полуфинале Мадрида

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала с казахстанкой Еленой Рыбакиной (четвёртая в рейтинге WTA) грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Трудно ожидать лёгкой игры, если ты добираешься до полуфинала. У нас с Еленой было так много отличных сражений. Это будет трудный вызов для меня, но я рада принять его и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу. Я собираюсь показать свой лучший теннис», — сказала Соболенко после матча с Миррой Андреевой.

Матч между спортсменками из Беларуси и Казахстана состоится в четверг, 2 мая. Теннисистки провели между собой восемь встреч на уровне WTA, в которых пять побед одержала Соболенко и три игры остались за Рыбакиной.