Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной в полуфинале Мадрида

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала с казахстанкой Еленой Рыбакиной (четвёртая в рейтинге WTA) грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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«Трудно ожидать лёгкой игры, если ты добираешься до полуфинала. У нас с Еленой было так много отличных сражений. Это будет трудный вызов для меня, но я рада принять его и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу. Я собираюсь показать свой лучший теннис», — сказала Соболенко после матча с Миррой Андреевой.
Матч между спортсменками из Беларуси и Казахстана состоится в четверг, 2 мая. Теннисистки провели между собой восемь встреч на уровне WTA, в которых пять побед одержала Соболенко и три игры остались за Рыбакиной.
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