«Пришли люди и за тебя болеют. Это давит». Как россиянки повели в счёте 2-0

Кто бы мог подумать ещё пару недель назад, что матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Россия – Италия будет открывать 18-летняя Анастасия Потапова – формально 74-я ракетка мира и 8-я ракетка среди россиянок. Но таковы реалии. Мария Шарапова (28-я) с января не выступает из-за травмы плеча, а Дарья Касаткина (22) хоть и заявлена на матч, но в первый игровой день оказалась вне участия в одиночках по решению капитана команды Игоря Андреева. Настоящую причину этого решения, пока идёт матч, вряд ли кто-то скажет открыто, но косвенно можно сделать вывод, что вряд ли бы реальную первую ракетку России стали беречь из тактических соображений до решающего дня матча, если она находится в отличной форме. Вот и получилось, что матч против откровенно не идеального состава итальянок открывала по сути дебютантка сборной России Анастасия Потапова, для которой это был первый опыт игры в стартовой одиночке. Начало она провалила – 2:6, 0:2, но затем перевернула ход матча и в итоге за 1 час 41 минут всё же вырвала победу и принесла команде первое очко — 2:6, 6:3, 6:1.

Итальянка Мартина Тревизан после матча была расстроена и попробовала объяснить журналистам, почему всё так произошло.



— Было бурное начало матча, вы вели 6:2, 2:0. Что потом пошло не так?

— Ничего особенного не произошло, просто при счёте 2:0 я должна была более основательно играть следующий гейм, более надёжно, чтобы счёт стал 3:0. А она как раз в этот момент расслабилась. Но я тоже должна её похвалить, потому что потом до счёта 2:5 во втором сете она играла просто великолепно. Потом я ещё могла вновь забрать инициативу в свои руки, но к этому и сводится теннис. Этого не произошло. Добавлю, что ей при счёте 2:0 во втором сете нужно было поднять уровень своей игры, но поскольку она хороший игрок, она смогла это сделать и повысила уровень своей игры. Это и предрешило исход.



— Помогает ли вам игра за сборную в вашей личной карьере игрока?

— Да, я считаю, что когда играешь в Кубке Федерации, с одной стороны, ты испытываешь дополнительное давление, потому что играешь не только за себя, но и за сборную своей страны. Но с другой стороны, ты как раз получаешь здесь дополнительную энергию, которую потом можешь использовать, когда выступаешь в своих индивидуальных турнирах.



— Вы никогда не играли с соперницей до этого. Вы уже сказали, что она высокого уровня теннисистка. В чём был ваш план на игру сегодня?

— Да, действительно, мы никогда с ней раньше не встречались. Но вчера вечером с нашим капитаном Татьяной Гарбин хорошо подготовились к этой встрече, составили план. Он заключался в том, что мне нужно было держать свой уровень игры и не понижать его. Но как я уже сказала, на каком-то этапе эта тактика перестала работать за счёт того, что моя соперница повысила свой уровень.



— Как ваше впечатление от покрытия, которое здесь уложено и насколько вы выложились сегодня, чтобы помочь команде завтра?

— Что касается, то без всякого сомнения, она конечно осталась на завтра. Сил хватит. А что касается покрытия, то мне кажется, что оно хорошее. Единственное замечание – немножко трудно добавлять на нём мячу вращение.



— Насколько неожиданно для вашей команды, что два ваших опытных игрока – Сара Эррани и Камила Джорджи – не играют субботние одиночки?

— Для нас это не сюрприз. Мы – единая команда, и было принято коллективное решение, что одиночные встречи должны играть Жасмин Паолини и я. А у Камилы Джорджи проблема с запястьем.

Анастасия Потапова Фото: РИА Новости

Анастасия Потапова, впервые выигравшая одиночный поединок в матчах за сборную, поделилась эмоциями с представителями СМИ.



— То, что я выиграла первый матч в одиночке за сборную – это потрясающее ощущение. Конечно, в первом сете я немного зажалась по той причине, что играю дома, первый раз меня так поставили, что я открываю матч. Все родные, друзья – все здесь, и меня, конечно же, из-за этого зажало. Но я рада, что я справилась с этим и повернула ход игры в мою сторону.



— Ваша соперница сказала, что вы смогли заметно прибавить на классе во втором сете и до счёта 5:2 очень хорошо всё держали. А сами вы считаете – за счёт чего прибавили?

— Я думаю, что роль сыграли нервы. Меня при счёте 0:2 во втором сете «отпустило», причём конкретно. Я прямо выдохнула. И капитан сказал мне фокусироваться только на подаче, потому что в первом сете у меня, как мне сказали, был маленький процент первой подачи. Он мне сказал: «Делай один удар – это подача. И дальше всё у тебя будет окей». Он был прав – так и вышло.



— В последнем гейме у вас пошли двойные ошибки.

— Это уже меня захлёстывало желание поскорее закончить – подать со второй эйс. Но я рада, что я справилась с этим. Отпустила ситуацию и просто играла каждый мяч.



— Раз такие отличные советы даёт Игорь Андреев, есть же международный опыт, когда капитан сборной становился личным тренером. Например, так было у Доминики Цибулковой.

— А в чём вопрос мне?



— Вы же находитесь в поиске тренера. Может привлечь Андреева?

— Хороший вопрос. Игорь конечно прекрасный тренер – никто ничего не говорит, но, к сожалению или к счастью – это узнаем в скором будущем, специалиста мы уже нашли. Но кто знает, может быть в будущем такого варианта исключить нельзя.



— Этого специалиста зовут Гало Бланко?

— Нет. К сожалению, он не может. Были такие мысли и идеи, хотелось, но он может. Он работает у себя в академии в Барселоне и нет возможности так много ездить. А для меня это очень важно – чтобы со мной всегда рядом был коуч. Нет. Это другой специалист, но думаю, что в скором времени уже все узнают его имя. А пока я не хочу открывать все карты.



— Вы позже всех приехали в состав сборной. Как прошла ваша акклиматизация после возвращения из Барселоны?

— Да. Я вернулась позже всех. Но в Барселоне я не отдыхала, а работала, поэтому приехала сюда уже подготовленной, в неплохой форме. Думаю, это стало причиной, что меня поставили на матч в субботу. Всем понравилось, как я играю. Мне сразу, спустя час на разминке, сказали ещё вчера: «Настя, ну ты хочешь играть?». Я ответила: «Я готова!» Вот меня и поставили. Всё просто (смеётся).



— Как вы переживали после жеребьёвки целые сутки, что вам нужно открывать матч сборной?

— Вообще никак. Я была расслаблена на 100%. Меня зажало только, когда я вышла именно на сам матч, на сам корт. До этого я была вполне в себе уверена, потому что я знала, что за моей спиной 10 дней в Испании. Я знала, что я работала, сделала всё, что могла. Так что причин для неуверенности не было.



— Это был ваш первый официальный матч на грунте в сезоне. Как вы ощущали себя на этом покрытии?

— Я ощущала себя достаточно уверенно, потому что, опять же, я долго готовилась – после харда практически сразу же, без отдыха, перешла на грунт, поэтому было всё уверенно, спокойно. Плюс с грунтом, я, можно сказать, общаюсь и дружу, поэтому я себя ощущала уверенно и без проблем.



— Какой был у вас план на игру, поскольку вы ещё не играли до этого с соперницей?

— План был такой – больше не на игру, а на себя. То есть я не настраивалась на соперницу, а настраивала себя на матч. Просто была задача выйти на корт, чтобы за первые два гейма меня «отпустило». В принципе, это и произошло, только спустя 10 геймов, но это уже история. Задача была играть как можно надёжнее, через розыгрыш и конечно же поддавливать соперницу. Потому что все знают, что итальянки – не те, кто будет бить со всей силы, класть по «девяткам». Нет. Надо было самой давить и играть, самой вести матч – такой был план.



— Что вы скажете Павлюченковой перед её воскресным матчем с Тревизан?

— Ну вот то же самое ей и скажу. Думаю, она всё сама видела, всё знает. Она у нас опытная уже, умная. Я думаю, она справится. Я в неё верю.



— В феврале вы провели в Польше со сборной целую неделю матчей в группе I Кубка Федерации. Какой опыт вы там приобрели и в чём разница выездных матчей и домашних?

— В первую очередь я бы сказала, что на выезде играть попроще в плане публики. Тут, кто бы что ни говорил, это немного, но давит всё равно. Ты знаешь, что пришли люди, ты играешь за Россию, важный матч против Италии. Пришла твоя семья. Это немного давит.



На выезде в этом плане немного попроще, потому что ты не задумываешься, кто сидит на трибунах. Возможно, все болеют не за тебя. В этом плане попроще. Но всё же всё зависит от нас. Тут ничего не зависит ни от кортов, ни от судей, ни от публики. Как мы настроимся, так и будет идти матч.

Фото: РИА Новости

Матч Анастасии Павлюченковой с Жасмин Паолини, что удивительно, продлился ровно столько же времени – 1 час 41 минуту, но на сей раз девушки уложились в двух сетах, оба из которых россиянка выиграла на тай-брейках. Анастасия Павлюченкова рассказала, как сложился для неё матч и о том, что будет в её тренерском штабе в ближайшее время.

— Долгое ожидание моего матча на меня особо не повлияло. Наоборот, я вышла более уверенной, когда счёт стал 1-0 в нашу пользу. Всегда приятнее выходить после победы. Я просто не могла сегодня найти ритм. Не могла понять – играть мне менее активно, или более активно. Не очень хорошо соперницу знала. И как мне показалось, она просто более увереннее начала сегодня матч.



— Итальянки в обоих матчах сегодня более уверенно начинали, но потом проигрывали. Это недостаток их опыта сказался?

— Наверное, это мы с Настей не очень удачно начинали и потом прибавляли по ходу матча. Что происходило у них – я не знаю, потому что я сконцентрировалась больше на себе. Я не смотрела на неё. Что касается второго сета, я немножко упустила концентрацию в начале, и она снова вернулась в матч и вела 3:1. Так что не могу сказать, что она как-то перестала играть.



— Как вам сегодня корт и поддержка публики?

— Корт хороший, несмотря на то, что всегда непросто класть теннисное покрытие в нетеннисных зданиях. Тем более грунт – это очень специфическое покрытие и даже иногда на «Ролан Гаррос» тоже ямы присутствуют и неровности. Поэтому что тут ждать от других кортов. Тем не менее, очень неплохой корт. А про поддержку. Мне кажется, публика не знала, как себя вести, наверное. Они были то громко, то никак. Видимо по счёту расстраивались, когда я проигрывала. Как-то тихо всё было. И потом, мне понравилось, что девочки в нашей команде были заводные. Как-то подняли всем потом настроение и завели публику.



— Вы одна из немногих в команде, кто играл с Марией Кириленко как с игроком. Теперь она тренер в сборной. Как вам с ней работается?

— Не могу сказать, что мы прям уж так вместе работаем. Но, конечно, Мария делает подсказки, она достаточно активная. В принципе, она сама хорошо играла, поэтому что-то понимает в теннисе, естественно. Так что всё достаточно по делу.



— Как у вас обстоят дела с личным тренером? Вы уже определились?

— У меня сейчас будет пробный вариант в Штутгарте, поэтому давайте подождём, когда там всё более-менее будет официально. По крайней мере, у нас была такая договорённость. Пока не могу сказать.



— Это будет последний тренер?

— Я очень на это надеюсь, потому что это важный момент и не хочется всё время команду. Мне кажется, всегда плюс иметь стабильность во всём.



— У вас был отличный результат на Australian Open – четвертьфинал. Почему потом притормозили? Что помешало развить успех?

— Сезон ещё продолжается, только апрель. Ещё можно много всего сыграть и выиграть. Америка для меня всегда тяжёлой, непростые турниры. Плюс после Австралии я прилетела сразу в Питер, потом Fed Cup, Дубай и так далее. На самом деле много всего было в начале сезона. Я была в форме, а потом она просто немножко ушла. На самом деле, я проиграла оба матча в Америке в третьих сетах – со счётом 4:6 и 5:7. Там пару мячей буквально, и всё могло сложиться по-другому. Неизвестно, может я бы потом сыграла четвертьфиналы и всё бы было классно. Кто знает. Но так бывает в теннисе, что пару мячей всё решают. Тем не менее, я на позитиве. Мне ещё работать и работать, надеюсь, что ещё сыграю хорошо в этом сезоне.



Проигравшая Жасмин Паолини пришла к журналистам в сопровождении капитана сборной Италии Татьяны Гарбин, которая в основном и отвечала на вопросы.



— Не разочарованы ли вы результатом дня – 0-2, поскольку у обеих ваших теннисисток был шанс сегодня победить?

Татьяна Гарбин: На самом деле, я счастлива за них, они показали высокий уровень тенниса, который поможет им набрать очки в дальнейшем, в их индивидуальном рейтинге.



— Думаете, вы поменяете заявку на игроков на воскресенье или оставите всё как есть?

— Не уверена. Пока не готова вам дать ответ. Сегодня поговорю с моими игроками. Мы вечером с ними встретимся и посмотрим.



— Сегодня незаметно было вашу группу поддержки, хотя итальянские болельщики славятся эмоциональным поведением.

Т.Г.: На самом деле, слишком долгий перелёт из Италии в Россию, но у нас есть телеканал «Супертеннис», по которому все итальянцы следят за нами.



Жасмин Паолини: У нас только что завершился пасхальный уик-энд, поэтому людям было немножко не до этого.



— За счёт чего собирались обыграть сегодня Потапова и Павлюченкову? Что получилось, что не получилось?

Т.Г.: Могу сказать, что у нас был план. Оба наши игрока на 100 процентов его выполнили, всё, что от них требовалось. Но сыграл свою роль опыт российских теннисисток. Хотя, конечно, Потапова молодой игрок, но она играла на очень высоком уровне в юниорах. Я прекрасно знаю её теннисную биографию – она выиграла юниорский Уимблдон. И она перескочила через несколько этапов и здорово играет. Нам нужно научиться управлять собой и теми ключевыми ситуациями, которые возникают по ходу матча. Именно это и стало причиной победы россиянок в обоих матчах.



— И всё-таки, Жасмин. Вы дважды вели в сетах, играли тай-брейки. За счёт чего результат получился в пользу соперницы?

Ж.П.: На самом деле, я могу себя упрекнуть в том, что иногда недостаточно хорошо подавала. Конкретный пример – счёт 5:3 в первом сете. Мало проходило первых подач.