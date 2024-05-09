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Осака одержала первую в карьере победу на грунте над соперницей из топ-20 рейтинга WTA

Осака одержала первую в карьере победу на грунте над соперницей из топ-20 рейтинга WTA
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Сегодня, 9 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв 20-ю ракетку мира 21-летнюю украинку Марту Костюк (19). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Одолев Костюк, Осака прервала серию из восьми подряд поражений соперницам из топ-20 рейтинга WTA на грунте. Японка одержала первую победу на данном покрытии над теннисисткой, входящей в топ-20 мирового рейтинга.

Следующей соперницей Осаки в Риме станет 11-я ракетка мира из России Дарья Касаткина, которая в матче второго круга со счётом 7:5, 6:1 одержала победу над 65-й ракеткой мира из Германии Татьяной Марией.

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