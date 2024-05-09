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Видео: травмированный Карлос Алькарас тренируется на корте без ракетки

Видео: травмированный Карлос Алькарас тренируется на корте без ракетки
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях видео своей тренировки на грунтовом корте, он провёл её без ракетки.

Напомним, ранее Алькарас снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за травмы. «Я почувствовал дискомфорт в руке. Сдал анализы и обнаружил отёк мышц – следствие последней травмы. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — прокомментировал своё решение испанец.

«Работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее», — подписал видео Алькарас, добавив эмодзи «бицепс», «молоток» и «жарко».

Следующим турниром в календаре Алькараса значится «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая. В прошлом году Карлос дошёл на нём до полуфинала.

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