Определился первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого он является. Им стал 40-я ракетка мира, 22-летний британец Джек Дрэйпер.
Медведев в Риме получил второй номер посева после снятий Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Даниил начинает турнир со второго круга.
Дрэйпер в первом круге Рима со счётом 7:5, 6:1 обыграл 55-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут.
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Отметим, что ранее на уровне ATP-тура Медведев ни разу не встречался с Дрэйпером. В этом сезоне Джек провёл семь матчей на грунте, четыре из которых выиграл.
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