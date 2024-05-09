Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого он является. Им стал 40-я ракетка мира, 22-летний британец Джек Дрэйпер.

Медведев в Риме получил второй номер посева после снятий Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Даниил начинает турнир со второго круга.

Дрэйпер в первом круге Рима со счётом 7:5, 6:1 обыграл 55-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 19:25 МСК
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

Отметим, что ранее на уровне ATP-тура Медведев ни разу не встречался с Дрэйпером. В этом сезоне Джек провёл семь матчей на грунте, четыре из которых выиграл.

Материалы по теме
Защитит ли Медведев свой единственный титул на грунте? Расписание турниров мая
Защитит ли Медведев свой единственный титул на грунте? Расписание турниров мая

Видео: главные события 2024 года в теннисе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android