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Надаль: Маррей — единственный, кто был близок к уровню «Большой тройки»

Надаль: Маррей — единственный, кто был близок к уровню «Большой тройки»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о том, что британец Энди Маррей планирует завершить карьеру в конце этого сезона.

«Мы знаем друг друга с детства, потому что он, по-моему, на год меня младше. Точно, когда мы играли за свои сборные, он был в команде на год младше. Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы вместе росли в туре, даже несмотря на то, что появился чуть позднее меня.

У Энди потрясающая карьера. Я не хотел бы говорить, что он заслуживает большего или меньшего, потому что, в конце концов, я тоже могу сказать, что заслуживал большего, но травмы помешали. Нет, не заслуживал, потому что у меня были травмы, разве не так?

У него было много финалов. Он – потрясающий игрок, который, возможно, играл в не самый удачный период, потому что он появился в туре в самый расцвет Новака (Джоковича), Роджера (Федерера) и меня.

В целом, по моим ощущениям, он был на одном уровне с нами. Да, это правда, с точки зрения титулов он добился меньшего. Но с точки зрения уровня тенниса, интеллекта, духа к победе неделя за неделей он единственный, кто был близок к тому, чтобы быть на том же уровне, что и мы», — сказал Надаль на пресс-конференции в Риме.

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