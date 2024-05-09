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Роман Сафиуллин проиграл лаки-лузеру на старте «Мастерса» в Риме

Роман Сафиуллин проиграл лаки-лузеру на старте «Мастерса» в Риме
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39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин неудачно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 2:6 проиграл 83-й ракетке мира, представителю Франции Корентену Муте (LL). Стоит отметить, что встречу Сафиуллина с Муте прерывал дождь. Это произошло на старте тай-брейка второй партии.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 15:45 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 1 2
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча Сафиуллина с Муте продлилась 2 часа и 36 минут. В её рамках Роман три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Корентена два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Муте в Риме станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович (1).

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