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«Моя игра стала более непредсказуемой». Надаль — о победе в первом круге Рима

«Моя игра стала более непредсказуемой». Надаль — о победе в первом круге Рима
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В стартовом матче испанец со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса.

«Это не лучший мой матч. Без сомнения, я тренировался лучше, чем играл сегодня. Но я нашёл способ победить. Очень важно было сделать это в начале турнира. Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше. Последние два года я мало играл в теннис. Но я думаю, что смогу показать игру гораздо лучше, чем сегодня», — сказал Надаль в интервью на корте.

Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).

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