Красота дня. Софья Кенин – уроженка Москвы, победившая Серену

Без сомнения, главная сенсация нынешнего женского «Ролан Гаррос» – это даже не прерванная серия побед на турнирах «Большого шлема» нынешней первой ракетки мира японки Наоми Осаки, а поражение грозной американки Серены Уильямс в третьем круге чемпионата. И сотворила это чудо 20-летняя блондинка с российскими корнями Софья Кенин. Выступающая за США теннисистка родилась в России, в Москве. Произошло это не в самое благополучное время – через несколько месяцев после дефолта 1998 года. Вскоре после рождения дочери её родители эмигрировали в США.

Софья начала играть в теннис в пять лет и тренировалась во Флориде с Риком Макки. Позже с Кенин работал Ник Боллетьери, воспитавший множество звёзд, включая Марию Шарапову, Анну Курникову, Андре Агасси и Монику Селеш. В отличие от Шараповой, Кенин получила американское гражданство и с самого начала своих выступлений в теннисе представляла именно эту страну.

До нынешнего «Ролан Гаррос» Софья Кенин не выиграла на этих кортах ни одного матча. До 2018 года она просто не попадала в основную сетку «Шлемов» по рейтингу и выступала только на US Open, где получала «уайлд-кард». Софья дебютировала на «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне, где сразу уступила Наоми Осаке. Отметим, что в квалификации мэйджоров она играла только однажды, на Уимблдоне-2017 (и вылетела в первом отборочном раунде), а её лучшим результатом до сих пор был третий раунд Открытого чемпионата США.

Соперницы в третьем круге «Шлемов» Софье каждый раз доставались более чем именитые – все три были экс первыми ракетками мира, а две вдобавок обладательницами «Карьерного шлема» и множества других титулов. С третьей попытки она смогла пройти дальше, победив Серену, 23-кратную чемпионку мэйджоров, в двух сетах – 6:2, 7:5. Софье понадобилось всего два матчбола, чтобы выиграть этот поединок.

Дальше Софью ждёт ещё одно очень серьёзное испытание – матч с Эшли Барти. Если до паузы в карьере австралийка была известна в первую очередь как сильная парная теннисистка, то после игры в крикет и возвращения в тур она серьёзно прибавила в одиночном разряде. В этом году она выиграла крупный турнир в Майами, дебютировав после этого в топ-10. После поражений ряда лидеров тура букмекеры называют Барти второй – третьей фавориткой на титул в Париже наравне с Гарбинье Мугурусой. На первом месте идёт действующая чемпионка, Симона Халеп. Словом, этот матч вполне может оказаться для Кенин более трудным, чем поединок с Уильямс.

Кстати, Софья в этом году уже играла с Эшли. Их встреча состоялась в США в четвертьфинале Кубка Федерации. Тогда Барти победила и Кенин, и Мэдисон Кис, а затем выиграла решающий парный матч. США пришлось сражаться со Швейцарией за право остаться в Мировой группе, и в том матче именно Софья принесла команде победное очко, обыграв Тимю Бачински.

Возвращаясь к предыдущим поражениям Софьи в 1/16 финала «Шлемов» — оба состоялись на US Open. В 2018 году её обыграла Каролина Плишкова, а в 2017-м – Мария Шарапова. Россиянку Кенин называла своим кумиром. На следующий год после проигрыша ей в Нью-Йорке она так вспоминала это событие: «Я запомнила матч с Марией Шараповой в прошлом году. Я наслаждалась каждым моментом на корте. Шарапова — легенда. Она великая теннисистка. Матч с ней на US Open я не забуду никогда».

Пару месяцев назад Кенин в интервью вновь вспомнила о том поединке, отметив его влияние на её карьеру. «Я очень хочу стать первой ракеткой мира. Я так упорно работала, чтобы добиться того, что у меня есть сейчас. Моя следующая цель — выиграть турнир «Большого шлема». Я отлично училась и должна была решить, стоит ли поступать в колледж или же стать профессиональной теннисисткой. Я здорово сыграла на US Open в 2017 году и в третьем раунде попала на Марию Шарапову. Та встреча помогла мне принять важное решение — я поняла, что хочу стать профессиональным игроком. То, как Шарапова сражается на корте, стало для меня примером».

Встречалась Софья и с другой русской теннисисткой – первой звездой женского тенниса из России, Анной Курниковой. Кенин занималась с Ником Боллетьери, который в своё время тренировал и Курникову, и Шарапову. У американки остались детские фотографии с Анной.

А вот ещё небольшой «флэшбек». Примерно в том же возрасте (в семь лет) у Софьи брали интервью, в котором она рассказала о том, как могла бы принимать подачу Энди Роддика, и корчила забавные выражения лица. Кстати, у неё тогда была такая же ракетка, как у Энди. Происходило это в 2005 – 2006 году, когда Андре Агасси уже почти завершил карьеру, и Роддик оставался главной звездой американского тенниса.

Но вернёмся в настоящее. В этом году Кенин впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA – и сразу завоевала титул. Произошло это на турнире перед Australian Open, в Хобарте. Уже в стартовом раунде Софья попала на первую сеяную, Каролин Гарсию, и выиграла в двух сетах. Вообще за весь турнир она не уступила ни одной партии, а в финале разгромила Анну Шмидлову, которая в Париже взяла один сет у Наоми Осаки под ноль.

На Australian Open Софье не повезло с сеткой – во втором раунде она уступила Симоне Халеп, первой ракетке мира. Зато через месяц она вновь дошла до финала турнира WTA, теперь в Акапулько. Она выиграла два матча подряд со счётом 7:5 в решающей партии (у Виктории Азаренко и Бьянки Андрееску), но в финале с точно таким же счётом в третьем сете уступила Ван Яфань. У Азаренко Кенин отыгралась с подачи на матч.

Кроме того, в этом году Софья завоевала и свой первый титул WTA в парном разряде. Сделала она это в Окленде (на первой неделе сезона) вместе с Эжени Бушар. Интересно, что для канадки это тоже была дебютная победа на парных соревнованиях. До того Эжени трижды проигрывала в парных финалах. У Кенин опыта игры в финалах в парном разряде на уровне WTA не было.

Благодаря выходу в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Кенин обеспечила себе дебют в топ-32 и, соответственно, потенциальный посев на «Шлемах». Сейчас в лайв-рейтинге она занимает 28-ю строчку, и больше четырёх теннисисток её точно не обойдут. В Париж Софья приехала в ранге 35-й ракетки мира, а её лучшим результатом была 33-я строчка.