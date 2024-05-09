Александрова и Сизикова потерпели разгромное поражение от Калининой и Ястремской в Риме

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова не смогли пробиться в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В стартовом матче Александрова и Сизикова потерпели разгромное поражение от представительниц Украины Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу украинок. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 4 минуты. Александрова и Сизикова два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали восемь заработанных брейк-пойнтов. На счету Калининой и Ястремской четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что ранее Александрова в одиночном разряде Рима разгромное проиграла белоруске Александре Саснович со счётом 0:6, 1:6.