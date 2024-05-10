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Видеообзор поражения Сафиуллина от лаки-лузера на старте «Мастерса» в Риме

Вчера, 9 мая, в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) 39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин встретился с 83-й ракеткой мира, представителем Франции Корентеном Муте.

Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 2:6 в пользу французского теннисиста. Стоит отметить, что встречу Сафиуллина с Муте прерывал дождь. Это произошло на старте тай-брейка второй партии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Сафиуллина от лаки-лузера на старте «Мастерса» в Риме.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Муте в Риме станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович (1). Общий призовой фонд грунтового турнира в Риме составил € 7 877 020. Даниил Медведев является действующим обладателем титула у мужчин.