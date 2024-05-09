Медведев: Джокович более уязвим на грунте. Трава и хард больше подходят для его игры

Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев сравнил выступления экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля и действующего лидера рейтинга ATP Новака Джоковича на грунтовом покрытии.

«Играть в одном поколении с Рафой, который 14 раз стал чемпионом «Ролан Гаррос», кажется, 10 раз победил в Риме – не помню точную цифру (действительно 10. – Прим. «Чемпионата»)… Невероятно сложно найти кого-то с хотя бы близким уровнем наследия на грунте. Но Новак невероятен на всех покрытиях. Может быть, из-за Рафы на песчаных кортах у него немного меньше титулов здесь, чем могло бы быть. Но то же можно сказать и про Рафу – если бы не Новак, вероятно, у него было бы больше выигранных турниров на харде и траве. Новак великолепен на всех покрытиях. Думаю, что трава и хард больше подходят для его игры, там Новак просто неудержим. На мой взгляд, со стороны на грунте он чуть-чуть более уязвим. При этом он всё равно выиграл три «Ролан Гаррос», два Монте-Карло, если не ошибаюсь, три или четыре раза победил в Риме. И это уже невероятно. Поэтому Новак, бесспорно, один из лучших спортсменов во всём мире» — сказал Медведев на пресс-конференции.