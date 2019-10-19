«Сафин так напился перед финалом, что еле ходил». Откровения скандального игрока

«Перед финалом Сафин праздновал свой день рождения»

Австрийский теннисист Даниэль Кёллерер, получивший пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, рассказал, что россиянин Марат Сафин накануне финала Открытого чемпионата Австралии 2002 года перебрал с алкоголем. В решающем матче россиянин проиграл шведу Томасу Юханссону со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (4:7).

«Я впервые попробовал алкоголь в 24 года. Я начал пить, потому что увидел, как Марат Сафин напился перед финалом Australian Open. Я сказал себе: „Хорошо, я всё время в рейтинге между 150-й и 180-й строчками и выше не поднимаюсь. А этот парень будет играть в финале Australian Open, но сейчас он так напился, что едва может ходить на своих двоих. Наверное, это не так уж плохо“. Сафин не мог выиграть, потому что сильно напился. Это было невероятно. Перед финалом он праздновал свой день рождения. Мне казалось, что он празднует так, будто уже выиграл Australian Open», — сказал Даниэль. Интересно, что 24 ему исполнилось только в августе 2007-го, то есть больше чем через пять лет после того финала с участием Марата.

Марат Сафин. Первый западный теннисист из России Марата Сафина любили за его игру и харизму. Он не полностью реализовал свой потенциал, но миллионы болельщиков во всём мире его обожают.

Сафин перед тем финалом был явным фаворитом. Его соперник прежде ни разу не проходил на «Шлемах» дальше четвертьфинала, а сам Марат был чемпионом US Open – 2000. По пути к финалу россиянин обыграл в том числе Томми Хааса, который вскоре стал второй ракеткой мира, и Пита Сампраса – это была седьмая и последняя встреча двух чемпионов. Юханссон же не встретил ни одного соперника из топ-20, так что его выход в финал казался случайностью. Отчасти это было верное ощущение, поскольку звёзды на том турнире действительно сложились в пользу шведа – вот только Сафин, по всей видимости, отнёсся к нему недостаточно серьёзно и проиграл. Для Томаса это так и осталось единственной большой победой в карьере.

С другой стороны, может быть, это и неплохо. Так у Марата осталось больше мотивации пахать и биться за то, чтобы выиграть свой второй мэйджор – позже он сам вспоминал, что очень не хотел остаться One Slam wonder, то есть теннисистом, полуслучайно выигравшим лишь один «Шлем».

Марат курировал Кубок мира и добра

Сейчас Марат и Даниэль заняты совершенно разными делами. Сафин стал организатором и куратором Кубка мира и добра, который прошёл в Казани в этот четверг. В турнире приняли участие также Елена Веснина, Екатерина Макарова, Игорь Куницын, Николай Давыденко, Игорь Андреев, Мария Кириленко, Анастасия Мыскина, Полина Кудерметова и Ненад Зимонич. Одна команда представляла, собственно, добро, а другая – мир. Кроме того, Марат много путешествует по свету, а ещё недавно всем запомнились его комментарии финала US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

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А Кёллерера запомнили как грубияна и расиста

Ну а репутация Кёллерера давно и безнадёжно испорчена. Австриец ещё во время карьеры был нелюбим многими коллегами. Он матерился на корте, посылал судей, устраивал потасовки с другими игроками, «ухал» на бразильского теннисиста и предлагал ему банан, оскорблял даже своих соотечественников, которые в итоге попросили никогда не привлекать его к матчам за сборную.

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В мае 2011 года Даниэлю «выписали» пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей и махинации на ставках. Сначала хотели ещё и оштрафовать на 100 тысяч долларов (при том, что призовыми за карьеру он заработал всего 430 тысяч), но в итоге штраф отменили на том основании, что не нашли доказательств извлечения австрийцем личной финансовой выгоды из этих «договорняков». Как бы то ни было, в 27 лет Кёллерер навсегда лишился возможности играть в теннис на профессиональном уровне. Теперь ему только и остаётся, что вспоминать про напившегося Сафина да про то, как ему предлагали деньги за сдачу матчей, а он отказывался.