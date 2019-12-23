Серена отработала удар. Знаменитый Майк Тайсон еле удержал боксёрскую грушу

Андрееску и Гретцки поднимают величие Канады, Потапова отдыхает на пляже, а Бушар и Клейстерс готовятся к Рождеству.

Завершились два показательных турнира на Ближнем Востоке – в Эр-Рияде и Абу-Даби, давшие пищу для размышления о распределении сил в мужском туре в грядущем сезоне. После небольшой рождественской паузы почти все теннисные силы переместятся на Зелёный континент, где в первых числах января стартует новый сезон. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Грудь ей не помеха. Серена должна зарабатывать как мужчина Американка Серена Уильямс продолжает сражаться за равные призовые, при этом сама указывает на различия.

После выступления в Абу-Даби, где Карен Хачанов сыграл с лидерами мирового рейтинга Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, россиянин отправился в соседний Дубай, где продолжит подготовку к сезону. Карен вместе с Даниилом Медведевым выступит на первой неделе января в новом турнире – ATP Cup. Лучшие 24 сборные по суммарному рейтингу двух ведущих игроков разбиты на шесть групп. На предварительном этапе в Брисбене, Перте и Сиднее определятся восемь участников плей-офф, которые и разыграют трофей по олимпийской системе. Сборная России попала в один квартет с США, Норвегией и Италией.

Кстати, Даниил Медведев первоначально должен был сыграть в Абу-Даби, но после полученной в Эр-Рияде травмы изменил планы. Это как раз позволило сыграть в ОАЭ Хачанову и Андрею Рублёву. А сам Медведев вернулся в Монте-Карло и продолжил тренировки. На одном из занятий он встретился с трёхкратным победителем турниров

«Большого шлема» Стэном Вавринкой. Оба теннисиста остались довольны полученной на корте нагрузкой.

Ну а кадром всего турнира в Абу-Даби стало селфи Марии Шараповой на гольф-каре вместе с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Как отметили в одном из комментариев, на этой фотографии зашкаливается количество завоёванных «шлемов» на троих – их целых 40 (19 у Надаля, 16 у Джоковича и 5 у Шараповой). Да и сами матчи в Абу-Даби получились для этой троицы в целом успешными – каждый проверил свои силы на этом этапе подготовки к сезону, Мария выиграла у Айлы Томлянович, Новак в упорной борьбе уступил Циципасу, но в заключительном матче выиграл у Хачанова. А Рафаэль завоевал титул, одержав победы над Хачановым и в красивейшем финале над Циципасом.

Грек с русскими корнями Стефанос Циципас, удачно выступивший на дебютном для себя турнире в Абу-Даби, опубликовал фотографию своей главной группы поддержки – это братья Петрос и Павлос, а также сестра Лиза. Отряд арахисового масла и желе – так назвал их Стефанос.

Вовсю готовится к новому сезону и Серена Уильямс. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде во время одного из занятий в Академии Патрика Муратоглу провела интенсивную боксёрскую тренировку с самим Майком Тайсоном. Знаменитый боксёр проинструктировал теннисистку, как наносить удары по груше, а потом стал амортизировать своим телом град ударов, которые летели на снаряд от американки.

Хорватская теннисистка Донна Векич готова тренироваться и днём, и ночью, благо погода в Монте-Карло располагает к занятиям на открытом воздухе.

Решила немного позагорать на пляже в Дубае 18-летняя россиянка Анастасия Потапова: «Наслаждаюсь выходным после такой тяжёлой недели».

Там же, в Дубае, находится и Маргарита Гаспарян, которая попробовала свои силы в гольфе. «Для первого раза получилось не так уж и плохо», — резюмировала россиянка.

Время для йоги нашлось у Элины Свитолиной. В прошлом сезоне украинская теннисистка не завоевали ни одного титула, зато впервые в карьере добралась до полуфиналов турниров «Большого шлема» (Уимблдон и US Open) и финала Итогового чемпионата WTA, так что оптимизма не теряет.

Два лучших спортсмена Канады прошлого и настоящего встретились друг с другом. И если хоккеист Уэйн Гретцки уже давно является неоспоримым символом Страны кленового листа, то у 19-летней Бьянки Андрееску, завоевавшей в минувшем сезоне первый канадский «шлем» в истории, всё ещё впереди.

Ещё одна канадская теннисистка, Эжени Бушар, готовится к Рождеству.

Лучшая теннисистка России по итогам уходящего года Анастасия Павлюченкова продолжает этап подготовки к новому сезону в Калифорнии. Фундамент физической подготовки россиянка закладывает на одном из местных песчаных пляжей, которых в округе не счесть.

Дарья Касаткина по-прежнему находится на сборах в Барселоне. Россиянка сама недоумевает, как долго она никуда не выезжала, а фотографии публикует в своём «инстаграме» только по выходным дням.

Виталия Дьяченко, входящая сейчас в лидирующую группу чемпионской гонки WTA, готовится к австралийской части сезона в Академии Островского в Химках. Такому прыжку позавидуют многие.

Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс, анонсировавшая возобновление профессиональной карьеры в 2020 году, назвала турниры, в которых примет участие. Бельгийка планирует сыграть на мартовских соревнованиях в Монтеррее (Мексика), Индиан-Уэллсе (США) и на апрельском Чарльстоне (США). А пока Клейстерс пожелала всем счастливого Рождества.