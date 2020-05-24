Все победы российских теннисисток на «Ролан Гаррос». Как это было

Конец мая – это всегда время «Ролан Гаррос» — главного грунтового турнира года. Но в нынешнем сезоне в отведённые ранее сроки он не состоится по понятным причинам. Открытый чемпионат Франции – один из самых успешных турниров «Большого шлема» для российских теннисисток. Вспомним все победы наших девушек на «Ролан Гаррос».

Финал-2004. Мыскина – Дементьева – 6:1, 6:2.



До 2004 года отечественные теннисистки пробивались в решающие матчи турниров «Большого шлема» в одиночном разряде считанное количество раз. Лишь Ольга Морозова в 1974 году была финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а Наталья Зверева в 1988-м тоже играла в главном матче в Париже. Но победа всё не приходила. И вот в 2004-м в финал пробились сразу две россиянки – Елена Дементьева и Анастасия Мыскина. Анастасия была посеяна под 6-м номером и первое серьёзное испытание ей пришлось выдержать в 4-м круге, где она смогла спастись с матчболов и пройти Светлану Кузнецову (11). В четвертьфинале была повержена Винус Уильямс (4), а в полуфинале – Дженнифер Каприати (7). У Елены Дементьевой (9) на пути тоже были непростые соперницы – Линдсей Дэвенпорт (5), Амели Моресмо (3) и Паола Суарес (14), которая выбила из сетки в четвертьфинале Марию Шарапову (18). В финале Мыскина оказала сильнее Дементьевой (6:1, 6:2) и стала первой в истории чемпионкой «Ролан Гаррос» и вообще турниров «Большого шлема» из России.

Анастасия Мыскина и Елена Дементьева разыграли финал «Ролан Гаррос»-2004 Фото: Getty Images

Финал-2009. Кузнецова – Сафина – 6:4, 6:2.

Пять лет спустя в Париже снова случился российский финал. Это был очередной триумф российского тенниса. В решающий матч пробились Светлана Кузнецова и Динара Сафина. Динара на тот момент была первой ракеткой мира и по пути к финалу справилась с Анастасией Павлюченковой (27), Викторией Азаренко (9) и Доминикой Цибулковой (20). Светлана справилась с Агнешкой Радваньской (12), Сереной Уильямс (2) и Самантой Стосур (30). На решающий матч сил больше осталось у Кузнецовой (6:4, 6:2). Она и стала второй россиянкой – чемпионкой «Ролан Гаррос».

Светлана Кузнецова покорила Париж в 2009 году Фото: Getty Images

Финал-2012. Шарапова – Эррани – 6:3, 6:2.

К 2012 году Мария Шарапова выиграла Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008) – до полноценного карьерного «Большого шлема» не хватало титула в Париже. Россиянка сама называла себя коровой на льду, когда дело касалось игре на грунте. Но время шло, Мария научилась играть и на этом непростом для себя покрытии, и в 2012-м для россиянки всё сложилось удачно – на пути к финалу Шарапова (2) отдала соперницам лишь один сет – чешке Кларе Кукаловой-Закопаловой, а далее в двух партиях были повержены Кайя Канепи (23), Петра Квитова (4) и в финале Сара Эррани (21) – 6:3, 6:2. Задача была выполнена – «Карьерный шлем» собран.

Мария Шарапова — двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Финал-2013. Веснина / Макарова – Эррани / Винчи – 7:5, 6:2.

Отечественный парный женский теннис знавал много славных побед. Так в советское время Ольга Морозова выиграла на «Ролан Гаррос»-1974 в паре с американкой Крис Эверт, а в 1989 году в Париже первенствовали Наталья Зверева и Лариса Савченко. В 1992-м та же Зверева под флагом СНГ победила вместе с американкой Джиджи Фернандес. А вот в российские годы успех к российским парницам очень долго не приходил, хотя до финала добирались многие – и в чисто российском дуэте, и в паре с иностранкой. В 2013-м году этот пробел удалось устранить Елене Весниной и Екатерине Макаровой, которые справились в финале с грозной тогда итальянской парой (особенно на грунте) – Сара Эррани / Роберта Винчи. Это был первый совместный успех Весниной и Макаровой на «шлеме». Затем они совместно выиграли US Open-2014, Уимблдон-2017 и Олимпиаду-2016 в Рио.

Екатерина Макарова и Елена Веснина — чемпионки «Ролан Гаррос»-2013 в парном разряде Фото: Getty Images

Финал-2014. Шарапова – Халеп – 6:4, 6:7, 6:4.

Через два года после своего исторического успеха в Париже Мария Шарапова смогла выиграть на «Ролан Гаррос» во второй раз. Причём победа ей далась гораздо сложнее – начиная с четвёртого круга, россиянка неизменно проводила трёхсетовые матчи. И в итоге она последовательно отыгралась с 0:1 по сетам в поединках с Самантой Стосур (19), Гарбинье Мугурусой и Эжени Бушар (18). Финал с Симоной Халеп получился на загляденье. Девушки сражались более трёх часов. Теперь уже Шарапова выиграла первый сет, но Симона героически дожала соперницу на тай-брейке второй партии, дважды не подав на сет. И всё же в третьем сете россиянка добилась такой трудной победы – 6:4, 6:7, 6:4. Таким образом, Мария Шарапова стала первым и пока единственным представителем России в одиночном разряде (и среди женщин, и среди мужчин), кто смог выиграть один из турниров «Большого шлема» дважды.