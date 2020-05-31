Первая олимпийская чемпионка из России по теннису. Как сейчас выглядит Елена Дементьева

Серебро Олимпиады в Сиднее, золото Олимпиады в Пекине, Кубок Кремля завоевала в 2000-х Елена Дементьева. Она всё так же прекрасна.

Елена Дементьева ворвалась в элиту мирового тенниса неожиданно и стремительно, когда сначала на US Open-2000, будучи несеяной теннисисткой, добралась аж до полуфинала, а затем на Играх в Сиднее пробилась в финал и завоевала серебряную олимпийскую медаль. Ей тогда не было ещё 19. Елена была из того звёздного поколения российских теннисисток 1981 года рождения – Курникова, Мыскина, Дементьева, каждая из которых внесла свой неповторимый вклад в историю мирового спорта.

Следующий серьёзный прорыв случился у Дементьевой на «Ролан Гаррос»-2004, где она впервые в карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема». По пути к решающему матчу Елена выбила из сетки Линдсей Дэвенпорт, Амели Моресмо и Паолу Суарес. В финале Дементьева встретилась с ещё одной россиянкой – Анастасией Мыскиной. Удача в тот день улыбнулась Мыскиной, а Елена получила приз за участие в финале.

В том же году Елена вновь пробилась в крупный финал – на самом успешном для себя в карьере турнире «Большого шлема» – US Open. По пути она обыграла Динару Сафину, Веру Звонарёву, Амели Моресмо и Дженнифер Каприати. В финале Дементьевой снова, как и в Париже, в соперницы досталась теннисистка из России – Светлана Кузнецова. И снова кубок победительницы достался не Елене.

Важной вехой в карьере Елены Дементьевой стало выступление за сборную России в Кубке Федерации. Она дебютировала в команде в 1999 году и выступала 8 сезонов. Самым успешным был 2005-й, когда усилиями Елены и её подруг по команде сборная России пробилась в финал с командой Франции, который разыгрывался в сентябре на кортах «Ролан Гаррос». Дементьева выиграла обе свои одиночки – у Амели Моресмо и Мари Пирс, а затем в паре с Динарой Сафиной принесла решающее, третье очко, а с ним и победу сборной России в розыгрыше.

Знаковым для Елены Дементьевой был и домашний турнир Кубок Кремля, который в то время относился к высочайшей первой категории WTA. Трижды Елена пробивалась в финал – в 2001 году уступила Елене Докич, в 2004-м – Анастасии Мыскиной, а в 2007-м с третьей попытки всё же добилась успеха. Соперница была у Дементьевой тогда – сложнее не придумаешь: грозная Серена Уильямс. Американка выиграла напряжённый первый сет, но Елене всё же удалось одержать волевую победу – 5:7, 6:1, 6:1.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кстати, в отличие от многих других теннисисток, Дементьевой нравилось играть с Сереной Уильямс: «Я очень любила с ней играть и никогда не боялась. Я настолько хорошо её понимаю – психологию, все её приёмы, как она давит на соперника, на судей, как она с залом работает. Мне, наоборот, это интересно, и играть против неё было безумно интересно. С Сереной всё было понятно – другое дело, справляешься ты с этим или нет. Но интересно всегда. Все говорили: «Ой, только бы на Серену не попасть». А я: «Серена в моей половине? Замечательно, жду момента, когда смогу с ней сыграть», — призналась как-то Дементьева. Добавим, что соотношение личных встреч у теннисисток почти равное – 7-5 в пользу Уильямс.

За все поражения в финалах крупных турниров судьба сполна рассчиталась с Еленой на Олимпийских играх-2008 в Пекине. Снова она пробилась в решающий матч, причём по пути победила датчанку Каролину Возняцки, американку Серену Уильямс и россиянку Веру Звонарёву. Соперницей по финалу опять была соотечественница – на этот раз Динара Сафина. И Елена смогла добиться главного успеха в карьере – выиграла золотую олимпийскую медаль. А весь пьедестал был в тот день российским – серебро досталось Сафиной, а бронза – Звонарёвой.

Всего за карьеру Елена Дементьева выиграла 16 титулов в одиночном разряде, была 3-й ракеткой мира. В паре на её счету – 6 побед, в том числе на Итоговом чемпионате WTA-2002 вместе с Жанетт Гусаровой. Россиянка была 5-й ракеткой мира в парном разряде.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Елена была одной из самых стабильных теннисисток тура. С 2000 по 2010 годы она практически неизменно попадала в конце сезона на Итоговый чемпионат WTA. На нём же она в 2010 году и объявила о завершении своей славной и довольно продолжительной карьеры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Дементьевой была целая армия поклонников – высокая русская блондинка нравилась многим. Она умудрялась сочетать на корте спортивное упорство и заряженность на победу с трогательной женственностью. В минуты ошибок Елена могла громко завизжать, а затем рассмеяться от души над самой собой. Одним из прозвищ у Дементьевой было Елена Прекрасная. Кстати, в 2005 году теннисистка снялась в клипе популярного российского певца Игоря Николаева «Как ты прекрасна».

Посмотреть видео можно в Инстаграм-аккаунте Игоря Николаева.

Имея армию поклонников и привлекательную внешность, Елена Дементьева не была замечена в многочисленных романах и бурных романтических связях. Долгие годы она встречалась с хоккеистом Максим Афиногеновым и в 16 июлю 2011 года молодые люди сыграли свадьбу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После завершения спортивной карьеры Елена Дементьева пробовала себя в роли телеведущей. В октябре 2011 года она сменила в роли интервьюера программы «Кухня» спутникового телеканала «КХЛ-ТВ» Марию Кожевникову. Затем она вела авторскую передачу «Вкус победы» на телеканале «НТВ-Плюс», а также выступала в роли комментатора теннисных матчей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как жену хоккеиста Елену часто можно увидеть на трибунах ледовых дворцов, а иногда она ещё и выполняла ответственную миссию по символическому вбрасыванию шайбы в начале матча.

Фото: hcvityaz.ru

У Елены и Максима – двое детей. Дочь Вероника родилась 20 апреля 2014-го, а сын Сергей – спустя два года.

Посмотреть видео можно в Инстаграм-аккаунте Театра кукол им. С.В. Образцова.

Елена Дементьева желанный гость на всех российских турнирах – она бывает на Кубке Кремля в Москве, и на турнире в Санкт-Петербурге, с удовольствием проводит мастер-классы, автограф-сессии, участвует в показательных матчах звёзд, передавая свой опыт новому поколению.