Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор разгромной победы Рафаэля Надаля на старте «Мастерса» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Надаль со счётом 6:1, 6:0 обыграл 16-летнего представителя США Дарвина Бланша. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. В рамках встречи Надаль два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бланша два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.