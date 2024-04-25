16-летний Бланш поделился впечатлениями от матча с экс-первой ракеткой мира Надалем
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16-летнего представитель США Дарвин Бланш прокомментировал своё выступление в матче с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем в рамках первого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу испанца.
Мадрид (м). 1-й круг
25 апреля 2024, четверг. 18:50 МСК
Дарвин Бланш
Д. Бланш
Окончен
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Это хороший опыт. Но это был не мой лучший матч. Я не смог показать свой уровень, чувствовал себя не лучшим образом. Интенсивность, с которой он бьёт по мячу, очень жестокая. Мысленно он всегда рядом. В матчах с такими соперниками нужно выходить заряженным, либо происходит то, что случилось сегодня», — сказал Бланш после матча.
Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.
Комментарии
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