Видеообзор победы Самсоновой над Осакой на турнире в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Самсонова (15) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку. Встреча на корте имени Маноло Сантаны закончилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу представительницы России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Людмила Самсонова — Наоми Осака во втором круге грунтового турнира в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Самсонова сразится с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис (18).