Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Самсоновой над Осакой на турнире в Мадриде

Видеообзор победы Самсоновой над Осакой на турнире в Мадриде
Комментарии

Сегодня, 25 апреля, 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Самсонова (15) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку. Встреча на корте имени Маноло Сантаны закончилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу представительницы России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Людмила Самсонова — Наоми Осака во втором круге грунтового турнира в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, за выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Самсонова сразится с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис (18).

Материалы по теме
Есть первая победа за два месяца! В Мадриде Самсонова одолела четырёхкратную чемпионку ТБШ
Есть первая победа за два месяца! В Мадриде Самсонова одолела четырёхкратную чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android