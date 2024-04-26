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Фонсека одержал первую победу на «Мастерсах» раньше Синнера, но позже Рублёва

Фонсека одержал первую победу на «Мастерсах» раньше Синнера, но позже Рублёва
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В четверг, 25 апреля, 17-летний бразильский теннисист, 242-я ракетка мира Жоао Фонсека одержал победу над американцем Алексом Михельсеном (70-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:0, 6:2 в матче первого круга «Мастерса» в Мадриде. Это его первая победа на турнирах этой категории.

Топ-8 самых юных теннисистов, одержавших первую победу на «Мастерсах»:

1. Ришар Гаске (Франция) — 15 лет и 301 день.

2. Рафаэль Надаль (испания) – 16 лет и 315 дней.

3. Денис Шаповалов (Канада) — 17 лет и 101 день.

4. Андрей Рублёв (Россия) — 17 лет и 156 дней.

5. Энди Роддик (США) — 17 лет и 203 дня.

6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 17 лет и 212 дней.

7. Жоао Фонсека (Бразилия) — 17 лет и 246 дней.

8. Янник Синнер (Италия) — 17 лет и 269 дней.

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