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«Рядом с ней было не очень комфортно». Мирра Андреева – о первых тренировках с Мартинес

«Рядом с ней было не очень комфортно». Мирра Андреева – о первых тренировках с Мартинес
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43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что поначалу ей было не совсем комфортно проводить время с новым тренером – чемпионкой Уимблдона-1994, обладательницей 32 титулов WTA, бывшей второй ракеткой мира испанкой Кончитой Мартинес.

«В самом начале, честно говоря, было не очень комфортно рядом с ней, потому что у нас особо не было общих тем, наверное, из-за разницы в возрасте. Наверное, нужно было просто получше узнать друг друга. А сейчас мы можем просто о чём хочешь поговорить: о теннисе, о семье, о друзьях, о том, как она празднует дни рождения. Просто обо всём. И, на самом деле, у нас такая обстановка хорошая, дружеская, но в то же время мы не просто веселимся, разговариваем и смеёмся. Мы как-то обе знаем и умеем, как разделять личное и тренировочный/игровой процесс. В этом плане мне сейчас очень комфортно», — сказала Андреева в эфире «Больше!»

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