Стал известен призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Он почти на 8% больше прошлогоднего

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2024 по теннису раскрыли, как будут распределяться призовые в грядущем розыгрыше. Соревнования пройдут с 26 мая по 9 июня.
Общий призовой фонд соревнований составит почти € 54 млн, что на 7,82% больше, чем в прошлом году.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2024. Призовые (€)
Мужчины/Женщины:
1-й круг: 73 тыс.
2-й круг: 110 тыс.
3-й круг: 158 тыс.
4-й круг: 250 тыс.
Четвертьфинал: 415 тыс.
Полуфинал: 650 тыс.
Финал: 1,2 млн.
Чемпион: 2,4 млн.
Парный разряд (мужчины/женщины):
1-й круг: 17,5 тыс.
2-й круг: 27,5 тыс.
3-й круг: 43,5 тыс.
Четвертьфинал: 80 тыс.
Полуфинал: 148 тыс.
Финал: 295 тыс.
Чемпион: 590 тыс.
Микст:
1-й круг: 5 тыс.
2-й круг: 10 тыс.
Четвертьфинал: 17,5 тыс.
Полуфинал: 31 тыс.
Финал: 61 тыс.
Чемпион: 122 тыс.