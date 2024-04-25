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Стал известен призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Он почти на 8% больше прошлогоднего

Стал известен призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Он почти на 8% больше прошлогоднего
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Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2024 по теннису раскрыли, как будут распределяться призовые в грядущем розыгрыше. Соревнования пройдут с 26 мая по 9 июня.

Общий призовой фонд соревнований составит почти € 54 млн, что на 7,82% больше, чем в прошлом году.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2024. Призовые (€)

Мужчины/Женщины:

1-й круг: 73 тыс.
2-й круг: 110 тыс.
3-й круг: 158 тыс.
4-й круг: 250 тыс.
Четвертьфинал: 415 тыс.
Полуфинал: 650 тыс.
Финал: 1,2 млн.
Чемпион: 2,4 млн.

Парный разряд (мужчины/женщины):

1-й круг: 17,5 тыс.
2-й круг: 27,5 тыс.
3-й круг: 43,5 тыс.
Четвертьфинал: 80 тыс.
Полуфинал: 148 тыс.
Финал: 295 тыс.
Чемпион: 590 тыс.

Микст:

1-й круг: 5 тыс.
2-й круг: 10 тыс.
Четвертьфинал: 17,5 тыс.
Полуфинал: 31 тыс.
Финал: 61 тыс.
Чемпион: 122 тыс.

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