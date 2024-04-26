Андреева — Носкова: россиянка проиграла в первом сете матча турнира в Мадриде

Сегодня, 26 апреля, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Чехии Линдой Носковой (31-я в рейтинге WTA). Первый сет матча завершился победой чешской спортсменки со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Линда Носкова во втором круге турнира в Мадриде.

Напомним, счёт личных встреч — 1-0 в пользу Линды Носковой. Чешская теннисистка обыграла Андрееву в четвертьфинале турнира в Брисбене в 2024 году со счётом 7:5, 6:3. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.