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Надаль: хотел бы выступать подольше и подарить сыну воспоминания о моей игре, но я не могу

Надаль: хотел бы выступать подольше и подарить сыну воспоминания о моей игре, но я не могу
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что хотел бы дольше выступать в туре, чтобы у его сына Рафаэля остались воспоминания о его игре.

«Мне бы хотелось поиграть ещё немного и подарить сыну воспоминания о моей игре. Это было бы идеально для меня, моей жены и семьи. Но я не могу. Вероятно, я не смогу этого сделать. Но, по крайней мере, я счастлив, что почти всю мою жизнь меня окружают отличная команда, семья и друзья. Это помогает мне быть счастливым во всех отношениях», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, ранее Надаль вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). На этой стадии соревнований испанец встретится с представителем Австралии Алексом де Минором.

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