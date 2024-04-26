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Рублёв — Багнис: россиянин разгромил аргентинца в первом сете, отдав всего один гейм

Рублёв — Багнис: россиянин разгромил аргентинца в первом сете, отдав всего один гейм
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В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Аргентины Факундо Багнисом (136-й в рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
1 		3
         
Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис

В первом сете российский теннисист одержал убедительную победу со счётом 6:1. Рублёв сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист обыграл Багниса в стартовом раунде «Мастерса» в Риме в 2020 году со счётом 6:4, 6:4. Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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Новости. Теннис
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