Рублёв — Багнис: россиянин разгромил аргентинца в первом сете, отдав всего один гейм

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Аргентины Факундо Багнисом (136-й в рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом сете российский теннисист одержал убедительную победу со счётом 6:1. Рублёв сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист обыграл Багниса в стартовом раунде «Мастерса» в Риме в 2020 году со счётом 6:4, 6:4. Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.