Рублёв в двух сетах обыграл Багниса, прервав серию из четырёх поражений подряд в ATP

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Аргентины Факундо Багнисом (136-й в рейтинге ATP). Россиянин одержал победу со счётом 6:1, 6:4 и вышел в 1/16 финала.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Багниса пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Соперником Рублёва в третьем круге турнира в Мадриде станет победитель поединка между 28-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной и китайцем Цзюнчэн Шаном (111-й в рейтинге ATP).
Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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