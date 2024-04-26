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Рублёв в двух сетах обыграл Багниса, прервав серию из четырёх поражений подряд в ATP

Рублёв в двух сетах обыграл Багниса, прервав серию из четырёх поражений подряд в ATP
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Аргентины Факундо Багнисом (136-й в рейтинге ATP). Россиянин одержал победу со счётом 6:1, 6:4 и вышел в 1/16 финала.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Багниса пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Соперником Рублёва в третьем круге турнира в Мадриде станет победитель поединка между 28-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной и китайцем Цзюнчэн Шаном (111-й в рейтинге ATP).

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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