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Турнир WTA-1000 в Мадриде, 26 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-1000 в Мадриде, 26 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 26 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга

  • Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 29) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — Дарья Савилл (Австралия, LL) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Дарья Касаткина (Россия, 10) — Кристина Букша (Испания) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Магда Линетт (Польша) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Екатерина Александрова (Россия, 14) — Эшлин Крюгер (США) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Анна Калинская (Россия, 24) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — начало матча не раньше 15:00 мск.
Расписание турнира WTA-1000 в Мадриде
Турнирная сетка соревнований
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