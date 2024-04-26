Турнир WTA-1000 в Мадриде, 26 апреля: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 26 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга