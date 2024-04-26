«Мастерс» в Мадриде, 26 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 26 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга

Андрей Рублёв (Россия, 7) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — начало матча чуть позже 12:00 мск.

— Факундо Багнис (Аргентина, Q) — начало матча чуть позже 12:00 мск. Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — начало матча не раньше 15:00 мск.

Александр Шевченко (Казахстан) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — начало матча не раньше 17:00 мск.

Мариано Навоне (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания, 11) — начало матча не раньше 19:00 мск.

Борна Чорич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия, 4) — начало матча не раньше 21:00 мск.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая.