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«Мастерс» в Мадриде, 26 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 26 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 26 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга

  • Андрей Рублёв (Россия, 7) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — начало матча не раньше 15:00 мск.
  • Александр Шевченко (Казахстан) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — начало матча не раньше 17:00 мск.
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания, 11) — начало матча не раньше 19:00 мск.
  • Борна Чорич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия, 4) — начало матча не раньше 21:00 мск.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая.

Расписание "Мастерса" в Мадриде
Турнирная сетка соревнований
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Новости. Теннис
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