Даниил Медведев может встретиться с Тимом на Мальорке. Там же сыграет Джокович

За неделю до старта Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов выступят на Мальорке. В этом же испанском турнире сыграет и Новак Джокович – правда, не в одиночном разряде.

Первый розыгрыш турнира на Мальорке должен был пройти год назад, однако то соревнование, как и многие другие, было отменено из-за пандемии коронавируса. В этом году большой травяной теннис всё-таки приходит в небольшой курортный городок Санта-Понса на юго-западе Мальорки. До сего момента главными спортивными стартами в истории Санта-Понсы с населением чуть более 10 тысяч человек были профессиональные турниры по гольфу среднего уровня, но теперь на вершину заберётся теннис. На Мальорку приехали две первые ракетки мира: Новак Джокович и лучший российский теннисист Даниил Медведев!

Конечно, сами местные жители ожидали увидеть своего главного любимца – Рафаэля Надаля, но он после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» от Джоковича объявил о том, что не сыграет в двух крупнейших турнирах июня и июля: Уимблдоне и Олимпиаде в Токио соответственно. Медведев, напротив, играть в Санта-Понсе изначально не хотел, но поражение уже в первом круге Галле от Яна-Леннарда Штруффа вынудило его попросить wild card в жаркой Испании. Организаторы с удовольствием выдали специальное приглашение. Медведев получил первый номер посева и начнёт турнир со второго круга. Его первым соперником будет или Ллойд Харрис, или Корентен Муте. https://www.championat.com/tennis/_atp/tournament/79113/grid/ Южноафриканец и француз, как и россиянин, играли на этой неделе в Галле: Муте уступил во втором круге, а Харрис дошёл до четвертьфинала. С Корентеном Даниил ещё не играл, а Ллойда обыгрывал два года назад на Australian Open, при этом очень легко: 6:1, 6:2, 6:1.

Если россиянин пройдёт первого соперника, то в четвертьфинале, скорее всего, сыграет с пятым сеяным, норвежцем Каспером Руудом. Наиболее вероятный противник по полуфиналу – Пабло Карреньо-Буста. В нижней части сетки оказался Карен Хачанов, который получил шестой номер посева. Карен, как и многие другие, отправился на Мальорку прямиком из немецкого Галле. Там Хачанову не повезло, он сразу попал на Андрея Рублёва и проиграл в двух упорных сетах. С сеткой в Испании повезло больше: стартовым оппонентом будет квалифаер, а вторым или ещё один квалифаер, или 39-летний Фелисьяно Лопес. В отличие от почти всех испанцев, Лопес очень любит траву, он проведёт уже третий турнир в этом сезоне на траве, но пока добился только двух побед: и в Штутгарте, и в Лондоне он уступал Денису Шаповалову.

Второй номер посева получил Доминик Тим, и с ним Медведев теоретически может встретиться только в финале. Правда, в успешном выступлении австрийца есть большие сомнения. Доминик проиграл три матча подряд, а на «Ролан Гаррос» сенсационно уступил Пабло Андухару, хотя вёл 2-0 по сетам. Траву Тим не любит: на ней он за всю карьеру провёл 28 матчей и одержал 14 побед. Правда, в 2016 году ему удалось победить на турнире в Штутгарте, а в полуфинале был повержен сам Роджер Федерер. В последнее время у Тима не идёт игра нигде. На травяных кортах он потерпел три поражения подряд, а свою предыдущую победу на этом покрытии он одержал ещё в 2018 году над Михаилом Южным. Доминик находится в четверти Хачанова, и это можно считать хорошей новостью для российского теннисиста.

Там же сыграет и первая ракетка мира Новак Джокович. Но он стал главной звездой парной сетки. Серб, неделю назад покоривший «Ролан Гаррос», заявился на Мальорке только в парный разряд. При этом один из его тренеров Горан Иванишевич был против выступления в Санте-Понсе: «По моему мнению, мы не должны играть на турнире в Мальорке, потому что трава там отличается от той, что будет на Уимблдоне. Нам нужно быть в Лондоне как минимум за три дня до начала турнира. На Мальорке мы пробудем семь или восемь дней». Новак объединился в пару с малоизвестным испанцем Карлосом Гомесом-Эррерой, который ни в одиночке, ни в паре никогда не входил в топ-250 мирового рейтинга. Ему уже 31 год, а главным достижением в паре стал титул на челленджере в Портороже с Теймуразом Габашвили в 2019 году. Интересно, что наставником Гомеса-Эрреры является Пепе Имас, который с 2016 по 2018 год входил в команду Новака. Первый матч серб и испанец проведут против Томислава Бркича (Босния и Герцеговина) и Николы Чачича (Сербия), а в случае успеха, вероятно, встретятся с первым сеяными – Марселем Гранольерсом (Испания) и Орасио Себальосом (Аргентина). Кроме того, Новак Джокович принял участие в выставочном матче на открытии центрального корта.

Турнир ATP-250 на Мальорке станет заключительным этапом подготовки, своеобразной генеральной репетицией к главному травяному старту – Уимблдону. Третий турнир «Большого шлема» начнётся 28 июня на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.