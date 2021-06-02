10 сетов и два поражения. Что случилось с Хачановым и Рублёвым на «Ролан Гаррос»?

Матчи второго круга на Открытом чемпионате Франции только начались, а в сетке не хватает уже трёх россиян. Причём и Карен Хачанов, и Андрей Рублёв неудачно провели свои пятисетовые матчи. Что же случилось с нашими ребятами?

В мужской одиночной сетке «Ролан Гаррос» стартовало пять представителей России, но до второго круга добраться смогли только четверо – Хачанов, Сафиуллин, Медведев и Карацев. К огорчению российских болельщиков, Андрей Рублёв, который в прошлом году сумел стать на кортах Парижа четвертьфиналистом, не справился сейчас с немцем Ян-Леннардом Штруффом – проиграл ему в тяжелейшем пятисетовом поединке.

По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, у Андрея в этот день просто не было «плана Б»: «Между Рублёвым и Штруффом был примитивный теннис. Андрей обыгрывал его дважды до этого и психологически был готов, но у него не было плана Б. Матч начал складываться неудачно — и всё. Выиграл бы он второй сет, всё было бы по-другому, а так ввязался в однотипную игру — и тут уже важную роль сыграла удача. С обеих сторон был обмен ударами, никакой изюминки у игры не было. Удачливее оказался Штруфф. Рублёва изучают, идёт анализ его игры. Штруфф начинал атаковать Андрея приёмом второй подачи достаточно удачно. Для лидеров первые круги всегда сложные, потому что нужно войти в форму, чего-то не хватает. Вот на этом он и попался».

Матчи второго круга начались в среду. В первом же запуске на корт вышел 23-летний Роман Сафиуллин, для которого этот «Ролан Гаррос» — дебютный. После успеха в стартовом раунде с испанцем Карлосом Табернером россиянин попал по сетке на 6-ю ракетку мира Александра Зверева из Германии. Любопытно, что соперники знают друг друга с детских лет. 12-летними мальчишками они играли вместе на юниорских турнирах. Это всё ребята из поколения 1997 года рождения, среди которых также можно назвать Рублёва, Бублика, Томми Пола, Опелку, Фритца и Хуркача. Любопытно, что все они разными путями пробивались в тур. Зверев оказался в элите раньше всех. А вот Сафиуллин чуть отстал, хотя в 2015 году выиграл юниорский Australian Open.

Игра Александра и Романа получилась интересной и в каких-то моментах даже захватывающей, но Сафиуллину не хватило стабильности в важных моментах матча. В итоге Зверев выиграл в трёх сетах с двумя тай-брейками – 7:6, 6:3, 7:6.

Следом на корт вышел Карен Хачанов, который, пожалуй, стабильнее других наших игроков выступает в последние годы на «Ролан Гаррос». С 2017 года Карен неизменно пробивался в 4-й круг, а в 2019-м даже стал четвертьфиналистом. Последний год у Хачанова был очень непростым. Ещё во время карантина он потерял много времени, не имея возможности нормально тренироваться в Москве в условиях самоизоляции. Концовка сезона-2020 получилась скомканной, а потом он ещё и подхватил в ноябре коронавирус. В итоге к Australian Open россиянин подошёл не в лучшей форме, да и весенний сезон на харде и грунте он провёл не так удачно, как мог бы. Исключением стал турнир в Лионе, который проводился перед самым «Ролан Гаррос». Там Карен не только дошёл до полуфинала, он наконец почувствовал уверенность в своих силах, у него загорелись глаза, поменялось настроение.

Сам Хачанов отметил эти изменения в своей игре: «На последних турнирах я показывал не лучшие результаты. Но мне необходимо было провести побольше матчей перед «Ролан Гаррос». К тому же было важно играть на стадионе со зрителями. Французские болельщики ко мне хорошо относятся, и даже спели мне все вместе Happy Birthday в день рождения».

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2021 Хачанов уверенно справился с чехом Иржи Веселы – 6:1, 6:2, 6:3. Во втором раунде россиянин попал на главную надежду японского тенниса — на Кея Нисикори. 31-летний японец был финалистом US Open – 2014, становился 4-й ракеткой мира и на «Ролан Гаррос» три раза добирался до 1/4 финала. Неудивительно, что в преддверии Олимпиады в Токио японские и мировые спонсоры встали в очередь к Нисикори, чтобы заключить с ним многолетние коммерческие контракты. В последние годы Кей неизменно входит в топ-5 теннисистов по заработкам. И это несмотря на его нестабильные результаты. Компания Sportico, специализирующаяся в области спортивного бизнеса, посчитала, что Нисикори за год заработал $ 26,6 млн. Это даже больше, чем Король грунта Рафаэль Надаль.

Все теннисисты в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира за год (Sportico):

…7. Роджер Федерер – $ 84 млн ($ 46 тыс. призовых + $ 84 млн спонсорских)

…15. Наоми Осака – $ 55,2 млн ($ 5,2 млн + $ 50 млн)

…44. Серена Уильямс – $ 35,5 млн ($ 1,5 млн + $ 34 млн)

…52. Новак Джокович – $ 33,4 млн ($ 4,4 млн + $ 29 млн)

…88.

…92. Рафаэль Надаль – $ 26,5 млн ($ 3,5 млн + $ 23 млн). …7. Роджер Федерер – $ 84 млн ($ 46 тыс. призовых + $ 84 млн спонсорских)…15. Наоми Осака – $ 55,2 млн ($ 5,2 млн + $ 50 млн)…44. Серена Уильямс – $ 35,5 млн ($ 1,5 млн + $ 34 млн)…52. Новак Джокович – $ 33,4 млн ($ 4,4 млн + $ 29 млн)…88. Кей Нисикори – $ 26,6 млн ($ 554 тыс. + $ 26 млн)…92. Рафаэль Надаль – $ 26,5 млн ($ 3,5 млн + $ 23 млн).

До этого Хачанов и Нисикори играли друг с другом 5 раз. На US Open – 2016 сильнее оказался Кей, но затем дважды подряд на траве Галле первенствовал Карен – в 2017 и 2018 годах. Однако в последних двух поединках снова победил японец – в Вене-2018 и совсем недавно на «Мастерсе» в Мадриде. В отличие от Карена, который в первом круге «Ролан Гаррос» провёл три коротких партии с Веселы, Нисикори пришлось сражаться пять сетов с квалифаером Алессандро Джаннесси. Но в матче с Хачановым не было заметно, чтобы японец выглядел уставшим и измученным. Всё-таки день отдыха ему помог. Игра была вязкая, затяжная, соперники нередко добирались до брейк-пойнтов и первым забрал чужую подачу Карен. Этого ему хватило, чтобы довести стартовый сет до победы – 6:4.

Видео тренировки Хачанова и Надаля можно посмотреть в «твиттере» Roland-Garros.

Во второй партии инициативу перехватил Кей, который всего за полчаса сравнял общий счёт – 6:4, 2:6. В начале третьего сета японец вцепился в чужую подачу, но россиянин стоически отыграл 5 брейк-пойнтов и тут же сам повёл с брейком – 2:1. Нисикори на какое-то время сник, а Карен, пока тот не опомнился, снова забрал чужую подачу и чётко довёл дело до успеха – 6:2. Четвёртая партия прошла в абсолютно равной борьбе. Почти в каждом гейме у теннисистов были шансы забрать чужую подачу. Казалось, что именно сейчас в этом матче впервые будет тай-брейк. Но неожиданно Хачанов «провалил» 10-й гейм, а возможности отыграться у него уже не было – 4:6. Матч перешёл в пятый сет, а ведь Нисикори как раз слывёт специалистом по «пятисетовикам». До этого момента японец их сыграл более 30 раз, при этом выиграл 25, а проиграл только 7. У россиянина эти показатели скромнее – 5-5. Статистика оказалась верной. В итоге Кей, как и в предыдущем сете в 10-м гейме выиграл подачу Хачанова, а с ней сет и матч – 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4.

Вот так друзья по сборной Карен Хачанов и Андрей Рублёв провели на двоих 10 сетов за последние два дня и потерпели два поражения. Теперь в мужской сетке «Ролан Гаррос» почти не осталось наших теннисистов. Борьбу за выход в третий круг продолжают только Даниил Медведев и Аслан Карацев.