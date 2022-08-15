«Больше всего меня напряг его отец. Редко столкнёшься с таким в реальной жизни»

После свалившегося на Даниила бремени первой ракетки мира к персоне россиянина приковано много внимания. Его болельщики выражают по-разному и в зависимости от результатов: проиграл он или выиграл матч. Но обычно если и говорят гадости, то за глаза, в социальных сетях — там Медведев появляется редко, да и навряд ли скроллит ленту «Твиттера» в поисках неприятного комментария.

Так что после вылета с «Мастерса» в Монреале от Ника Кирьоса уже во втором круге с этой самой критикой он столкнулся лично, в реальной жизни. Что, по словам Дани, произошло с ним впервые. Случилось это, когда Медведев с сумкой наперевес и в окружении секьюрити направлялся к машине через живой коридор после битвы с австралийцем. Теннисные болельщики решили «проводить» россиянина с турнира в Канаде: они аплодировали ему вслед и просили расписаться №1 мира на чём придётся. В общем, вполне штатная ситуация.

Даниил Медведев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Всё бы этим и закончилось и все разошлись с миром, но тут низкий и звучный голос пронёсся над всей толпой — Даня и все собравшиеся услышали чёткое — «лузер». Секунду помедлив, россиянин свернул с намеченного курса и пошёл точно на крик — сам парень не убежал и будто поджидал оскорблённого. Детали 20-секундного разговора разобрали лишь свидетели — ответ Медведева терялся в гуле и хлопках. Хотя о том, что Даня недоволен, было понятно по активной жестикуляции: он подставлял палец к виску. Оказалось, так он попросил фаната «включать мозги». Параллельно на видео слышно, как окружение начинает шикать на смельчака и просит того извиниться за неуместный выкрик.

Весь сок диалога так бы и остался в памяти и телефонах окружавшей их толпы, если бы детали инцидента не решил раскрыть сам Даниил. Россиянин объяснил, что больше всего его поразило в тот момент.

«Не имеет значения, после матча, во время турнира, на улице или дома – если кто-то надо мной смеётся, я отвечу. Я подошёл и спросил: «В чём проблема? Зачем ты так говоришь? Не надо так делать». Он с трудом говорил по-английски. Окружающие просили, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я не позволю никому кричать мне гадости, не промолчу и не пройду мимо.

Больше всего меня напряг его отец. Когда я подошёл к его сыну, он тоже начал говорить мне гадости. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их по-другому. Воспитывай ребёнка, а не говори мне гадости. Вообще, это был один из первых случаев, когда я столкнулся с таким в реальной жизни. Но чем более знаменитым ты становишься, тем выше вероятность таких происшествий. В соцсетях такое часто бывает».

Видео разнеслось по сетям мгновенно. Поведение парня из толпы осудили многие: журналисты и даже коллеги Медведева. Так, в стороне не остался и Кирьос и выразил негодование в «Твиттере».

«Отвратительное поведение. Даниил — это лучшее, что есть в нашем спорте, болельщики должны проявлять уважение».

Австралийский заступник в очередной раз показал признание и уважение россиянину. Он как никто понимает, почему порой тяжело воспринимать подобные высказывания тех, для кого ты играешь. Ник жаловался судье на расистские оскорбления в матчах на Уимблдоне и в Штутгарте — неприятные слова летели в него буквально во время матча.

После многочисленных конфликтов толпы и россиянина на USO в прошлом североамериканский континент вновь показал, как здесь ждут первую ракетку мира для защиты «Шлема».