Вступился за русского на национальном ТВ! Что стоит за дружбой Кирьоса и Медведева?

Два триумфатора прошлой недели столкнутся уже на старте «Мастерса» в Канаде. На континент Ник прибыл после победы в американском Вашингтоне, а Даниил — в мексиканском Лос-Кабосе. В отсутствие Новака Джоковича они смотрятся реальными фаворитами хардовой части сезона, включая и US Open.



Но какие отношения связывают самых противоречивых парней тура?

«Впадает в крайности — в этом сила»

Ник и Даня встречались на кортах не так часто — всего трижды: две победы в 2019 году остались за австралийцем, одна — на Australian Open — 2022 — ушла россиянину. Но каждая битва становилась целым шоу: к ней серьёзно готовились, подогревая интерес, и потом ещё долго не могли забыть. В последнее время из-за статуса обоих противостояние приобрело особый смысл: всё же теннисисты — самые вспыльчивые игроки тура и редко скрывают свои эмоции.

Но если Даниил всё же разборчив в выражениях насчёт своих оппонентов, то Ник — полная противоположность. Только недавно он издевался над Стефаносом Циципасом, а до 2022-го, мягко говоря, ненавидел Новака Джоковича и хейтил его в сетях — хотя и встал на защиту серба после депортации того из Австралии. В общем, Ник либо любит всем сердцем, либо ненавидит всей душой. Но с Даниилом всё иначе.

Парни относятся друг к другу уважительно, признавая потенциал, сложность характеров и обстоятельства, когда те или иные инциденты с их участием всё же выходили за рамки — важен контекст, считают они. Возможно, чем-то они даже похожи друг на друга: оба могут вспылить, завязать диалог и даже оскорбить. Но обязательно скрасят конфликт добрым жестом.

Ник Кирьос Фото: Patrick Smith/Getty Images

Поэтому Ник всегда с пиететом относится к русскому:



«Это будет адский опыт для меня. Он, наверное, лучший игрок в мире на данный момент. Так что я очень взволнован, взволнован этим моментом», — не скрывал восторга Кирьос перед вторым кругом АО-2022.



Своё превью матча выдал тогда и Даниил, пытаясь максимально деликатно, но в то же время и откровенно выразить мысль. «Наверное, есть вещи, которые я обожаю в том, что Ник делает, и есть вещи, которые мне не нравятся. Я не буду говорить, что именно, но, как вы сказали, он впадает в крайности почти всё время, пока находится на корте».



«Вот почему люди любят смотреть на него. Даже если они ненавидят его, они любят наблюдать за ним, и в этом его сила», — заключил россиянин.

Тот матч Даня выиграл в особом стиле: впервые на его лице не дрогнула ни одна мышца. «Покер фейс» привёл в недоумение соперника: Ник, как обычно, паясничал, заводил толпу, выполнял невероятные хотшоты, но россиянина из равновесия так и не выбил.



«Мне нравятся эти матчи, их нелегко играть, но после они остаются весёлыми, потому что в конце мы устроили для публики большое шоу. Вероятно, Ник большой артист. У него определенно есть характер», — вспоминал Медведев.

После того как Даниил выжил в схватке с австралийцем, он заклеймил местных болельщиков за «низкий IQ». Но даже этот выпад в сторону земляков не посеял вражду между теннисистами. Наоборот…

«Парень абсолютно тупой?»

На россиянина ополчились многие медиа Австралии. Некоторые даже позволили себе оскорбительные выражения в прямом эфире национального ТВ в адрес чемпиона US Open. Его критиковали за всё: он кричал на судью из-за подсказок Апостолоса Циципаса сыну, припомнили они и саркастические аплодисменты Дани в сторону болельщиков в ответ на улюлюканья — Медведев не сразу понял, что его не освистывают, а приветствуют в стиле празднования Криштиану Роналду «siiii». Часто Медведев занимался и пантомимой. В общем, сработал накопительный эффект.

Даниил Медведев Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

Так что один из популярных австралийских ведущих Channel Nine Today Show Карл Стефанович даже назвал Даню «ублюдком». В разговоре ведущий признался, что ему не нравится топ из России: «Медведев абсолютно туп, не так ли?»

Но Кирьос встал на защиту коллеги, хотя это замечание его знатно развеселило. «На самом деле, я не возражаю против него. Думаю, что игре нужен маленький злодей», — вступился финалист Уимблдона.

Доводы не убедили наглого журналиста, поэтому он продолжил и дальше критиковать тогда вторую ракетку мира: «Он не может продолжать ныть!». Но и тут Нику было что ответить: он сразу подметил, что 26-летний парень был не единственным в туре, кто вечно жалуется.

«Знаете, у всех теннисистов бывают такие дни? Я был нытиком, многие игроки были нытиками, все великие время от времени проявляют эту сторону». Не дал товарища в обиду и сам себя похвалил — в этом весь Ник.

Обычно теннисистов сталкивают лбами в медиапространстве лишь во время очных разборок — разогреть публику жаркими замечаниями ребят. Так что посмотрим, какие подробности новой главы их отношений подарит нам канадский «Мастерс». Хотя фанаты уже описали матч как будущий блокбастер, а Ник отвесил пару комплиментов сопернику по сетке.



«Не то что бы рейтинг значил слишком многое, поскольку парень, с которым я играл (Себастьян Баэс), опережает меня. Но Медведев — машина».