Кормит сына грудью и читает Маяковского. Чем занимается Шарапова через месяц после родов

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова месяц назад объявила о рождении сына. За это время бывшая теннисистка уже освоилась в новом для себя статусе. Чем же она занимается после родов? Смотрите нашу видеоподборку.

1 июля у Марии Шараповой и её жениха – британского миллионера Алекса Гилкса – родился сын. Целых две недели молодые родители скрывали этот факт от широкой публики. А потом Мария в своих соцсетях всё-таки сообщила, что она стала мамой и называла своего первенца Теодором. За этот месяц Шарапова несколько раз радовала своих подписчиков историями из своей новой жизни. Познакомимся и мы с ними.

Было бы странно, если бы бывшая чемпионка сразу после родов не принялась заниматься восстановлением своей былой спортивной формы. Уже через пару недель после появления малыша Мария начала активно заниматься. В своём видео она показала, как тренируется на тренажёрах. «Сегодня четыре недели с момента родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Не думаю, что моё тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов. Поэтому даже эти движения кажутся мне пройденным долгим путём. Стараюсь не форсировать, но дам вам знать, как всё пройдёт», — подписала Шарапова это видео.

Следующее видео вызвало настоящий восторг у публики. И это неудивительно, ведь Мария показала, как кормит малыша грудью. В этом видеоклипе можно разглядеть маленькие ручонки Теодора, который трогает обнажённое тело теннисистки. «Дорогие молодые родители, за милым и уютным, радугами и бабочками, первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что всё будет хорошо», — сопроводила теннисистка таким текстом своё видео.

В своём новом напряжённом графике Шарапова нашла время ответить на вопросы подписчиков. В частности, её спросили, какие из прочитанных романов ей больше всего понравились в последнее время. На что Мария написала: «Единственные романы, которые я сейчас читаю».

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Шараповой

И тут же поставила видео, на котором читает сыну на русском языке стихотворение Маяковского «Что ни страница, — то слон, то львица»:

Вот верблюд, а на верблюде

возят кладь

и ездят люди.

Он живёт среди пустынь,

ест невкусные кусты…

Напомним, Мария Шарапова и Алекс Гилкс объявили о помолвке в декабре 2020 года, но свадьба до сих пор не состоялась.