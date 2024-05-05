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«Это было очень весело». Медведев — о поступке Качина, попросившего футболку у Надаля

«Это было очень весело». Медведев — о поступке Качина, попросившего футболку у Надаля
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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев отреагировал на поступок Педро Качина, попросившего футболку у испанского теннисиста Рафаэля Надаля после завершения поединка в пользу испанца.

«Это было очень весело со стороны Педро. Я думаю, что это классный ход, который я раньше не видел в теннисе. Не думаю, что у меня когда-либо было такое. Я бы не хотел футболку только от одного человека. Если бы я это сделал, я бы начал собирать по пять, по десять, здесь и там. Не мое дело делать это с одним человеком, поэтому я бы собрал много, если бы это стало чем-то типа традиции», — приводит слова Медведева Tennisuptodate.

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Напомним, 91-я ракетка мира Качин уступил в поединке Надалю в двух сетах третьего круга турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания). На его поступок успел отреагировать и Иржи Легечка из Чехии, который встретился с легендарным испанцем в 1/4 финале, обыграв его в двух сетах.

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