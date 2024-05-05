Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: текстовая трансляция финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 5 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится финальный, в котором за победу поборется восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина будет 35-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. Встреча спортсменов начнётся не ранее 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Феликса Оже-Альяссима за главный трофей «Мастерса» в Мадриде.

История помнит пять очных противостояний теннисистов, четыре матча из которых заканчивались победой россиянина. Лишь один раз Рублёв проиграл сопернику. Это произошло на хардовом покрытии в Роттердаме.

Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам поединка с Андреем Рублёвым.