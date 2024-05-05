Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: текстовая трансляция финала «Мастерса» в Мадриде

Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: текстовая трансляция финала «Мастерса» в Мадриде
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится финальный, в котором за победу поборется восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина будет 35-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. Встреча спортсменов начнётся не ранее 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Феликса Оже-Альяссима за главный трофей «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

История помнит пять очных противостояний теннисистов, четыре матча из которых заканчивались победой россиянина. Лишь один раз Рублёв проиграл сопернику. Это произошло на хардовом покрытии в Роттердаме.

Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам поединка с Андреем Рублёвым.

Материалы по теме
Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца
Рублёв впервые вышел в финал Мадрида! Андрей за час победил неудобного американца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android