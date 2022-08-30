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Казахстанская теннисистка не смогла преодолеть рубеж 1-го круга: на старте US Open Елена Рыбакина проиграла Кларе Бюрель

Рыбакина разгромлена на старте US Open. Чемпионку Уимблдона хитро обыграли её же оружием
София Колодкина
Рыбакина разгромлена на старте US Open
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Казахстанскую теннисистку не пустила дальше 20-летняя Клара Бюрель — 131-я ракетка мира.

«Надеюсь, она проснётся», — одной фразой ситуацию на корте по ходу матча описывали болельщики в «Твиттере». Но Елену Рыбакину так и не разбудили ни сконцентрированная соперница, ни регулярные ошибки, ни даже близость поражения уже в первом раунде US Open

Его, впрочем, она встретила также, как и самую ценную победу в жизни: сдержанно, холодно и строго смотря на свой бокс. Как итог — 6:4, 6:4.

После прорывного Уимблдона Рыбакина кажется потерянной уже не первый турнир. Пассаж из побед Елена променяла на такую же продолжительную цепочку из поражений: в Сан-Хосе, Торонто, Цинциннати она не дошла даже до полуфинала. В Америке путь ей прервала сначала Дарья Касаткина, затем и Мэдисон Кис, а в Канаде остановила Коко Гауфф. Американская серия получилась неудачной для Елены: из восьми матчей на континенте Рыбакина выиграла только четыре.

Клара Бюрель

Клара Бюрель

Фото: Tim Clayton/Getty Images

О повторении британского успеха, наверное, в её команде даже не мечтали — все же дебютный «Шлем» отбирает много, прежде всего, эмоциональных сил. Но оступиться столь рано, и столь безропотно — неожиданность даже для самой девушки. Ведь её соперница до матча не представляла особой угрозы. Да, Клара имеет серьезный набор титулов и побед на уровне ITF, как, впрочем, и многие юниорки женского тура. Но за Рыбакиной опыт, уровень и «Шлем».

Французская же теннисистка в одиночке дошла до двух юниорских ТБШ — Australian Open, US Open — и взяла два серебра на летних юношеских Олимпийских играх, в 2018-м даже став первой в мире. Не долго ждал успех и на юниорском Итоговом до 18 лет, который она и взяла.

Да и на взрослых «Шлемах» девушка уже не смотрится безропотно. Бюрел участвовала в АО-2019 года, но проиграла в первом же раунде Карле Суарес Наварро. Годом позже она распечатала и взрослый ТБШ во Франции, дойдя аж до третьего раунда. Есть у неё и первый финал в WTA в Лозанне, хотя и проигранный Тамаре Зиданшек. То есть информации на соперницу было много. Воспользовались ли ею?

Ведь конёк Бюрель — слайсы или укороченные под самую сетку — слегка вывели Елену из равновесия. За одним из таких она не успела на сетпойнте первой партии, ими же француженка сыпала и во второй. Читать игру у казахстанской теннисистки получалось не всегда. Мешали и частые ошибки, которых накопилось аж 37. Совсем непростительные цифры. Да, Бюрель также не показывала чистую игру, но активно действовала в розыгрышах и рисковала. А также показала чемпионскую хватку — спасла 8 из 9 брейкпойнтов. То есть на своей подаче играла всегда сконцентрировано и уверенно, с благодарностью принимая подарки соперницы. Не напоминает финал Уимблдона? Там Рыбакина сопротивлялась на чужой и в патовых ситуациях брала свою подачу, лишь взглядом давая понять свой настрой.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Елена стала первой с 2011 года действующей чемпионкой Уимблдона, уступившей в первом раунде в США. Тогда Петра Квитова, выиграв в Лондоне свой первый «Шлем», в Нью-Йорке проиграла в стартовом матче Александре Дулгеру — 6-7, 3-6. Кажется, новоиспечённой чемпионке Англии нужно просто время, чтобы восстановиться морально и физически.

А у Бюрель впереди ещё весь US Open: закономерность своей победы она будет доказывать во 2-м круге. Там Клара уже поджидает кого-то из пары Элисон Ван Эйтванк — Винус Уильямс.

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Теги Теннис US Open 2022 US Open Елена Рыбакина •••

Заглавное фото: Carmen Mandato/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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