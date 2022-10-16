Из квалификации — в чемпионки! Блинкова завоевала 1-й титул в карьере под конец сезона

В женском теннисе завершается регулярный сезон. Перед Итоговым чемпионатом WTA осталось провести всего один турнир категории 1000 в Гвадалахаре. А на второй неделе октября теннисистки распределились на два состязания – WTA-500 в Сан-Диего (США) и WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В Калифорнии играли две россиянки – Дарья Касаткина (восьмой номер посева) и Людмила Самсонова. В Румынии изначально в сетке тоже были две представительницы России – Анастасия Потапова (4) и Варвара Грачёва. Но после квалификации к ним добавились ещё четыре соотечественницы – Элина Аванесян, Анна Блинкова, Анастасия Захарова и Камилла Рахимова. До финала сумела дойти 24-летняя Блинкова.

Турнирный путь в Клуж-Напоке Анна Блинкова, занимающая сейчас 138-е место в рейтинге WTA, начинала из квалификации. Причём практически всю неделю россиянка играла с травмой – до самого финала у неё было затейповано правое колено. Чтобы пробиться в основную сетку, Анна одолела в предварительном турнире украинку Лесю Цуренко и Мирьям Бьёрклунд из Швеции. Что касается основной сетки, то лишь Захарову в первом круге Анна одолела в двух сетах. Все остальные поединки для неё оказались затяжными. Где-то россиянке даже пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам. Во втором раунде Блинкова справилась с китаянкой Синьюй Ван, в 1/4 финала – с украинкой Ангелиной Калининой, а в полуфинале – с Потаповой.

После волевой победы над соотечественницей Анастасией Потаповой Блинкова так прокомментировала свой первый в карьере выход в финал турнира WTA: «Матч был очень тяжёлым, Анастасия отличный игрок, и это была очень интеллектуальная победа. Я даже не могу описать, что я чувствую. Но я так счастлива быть здесь, мне очень здесь нравится, и я так счастлива быть в финале! Я старалась оставаться психологически сильной и настолько агрессивной, насколько могла, и это помогло мне победить».

Анна Блинкова Фото: Flaviu Buboi/Getty Images

Вообще, Блинкова давно в туре, но последнее время её мучили травмы. О себе Анна всерьёз заявила, когда в 2015 году дошла до финала юниорского Уимблдона, где уступила ещё одной россиянке – Софье Жук. В разные годы Блинкову тренировали такие известные специалисты как Владимир Платеник, Тома Друэ, Мислав Хизак, Иво Клец и Ксавье Пюжо. В своё время Анну вызывали в сборную России для участия в Кубке Федерации. Максимально она добиралась до 54-го места в рейтинге WTA. Лучшим результатом Блинковой на «Шлемах» был третий круг на «Ролан Гаррос» — 2019. И хотя россиянка до этого ни разу не играла в финалах на уровне одиночного разряда турниров WTA, у неё в карьере был титул WTA 125 (аналог мужской серии «челленджер») в Нью-Хэйвене-2019. А в этом сезоне Анна проиграла в решающем матче WTA-125 в Сен-Мало бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

Соперницей Анны Блинковой по финалу Клуж-Напоки стала 26-летняя итальянка Ясмине Паолини. В прошлом году она впервые завоевала титул WTA – в словенском Портороже. Раньше теннисистки играли четыре раза, и счёт личных встреч был равным – 2-2. Но на уровне WTA состоялась всего одна встреча – в рамках первого круга Australian Open сильнее оказалась Блинкова. Финал Клуж-Напоки превратился в качели. Первый сет остался за россиянкой, потом Паолини смогла выровнять ситуацию по сетам, но в решающей партии Анна снова прибавила и довела матч до победы – 6:2, 3:6, 6:2.

Так Анна смогла завоевать свой первый титул WTA в карьере и стать пятой россиянкой, кто добивался успеха в этом сезоне в одиночном разряде после Людмилы Самсоновой, Дарьи Касаткиной, Анастасии Потаповой и Екатерины Александровой.