Неужели сжульничал? Звереву пришлось просить прощения за проход Федерера на Итоговом-2018

25-летний немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев – двукратный победитель Итоговых турниров ATP (2018, 2021). В 2022-м Зверев не сможет защитить титул, поскольку пропустил почти шесть месяцев из-за травмы голеностопа, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля. Год назад в полуфинале и финале он обыграл Новака Джоковича и Даниила Медведева. Громкий успех, но на тот момент Зверев уже состоялся как топовый теннисист.

Куда более примечательным является его триумф в 2018 году, когда молодой немец на пути к титулу выбил Роджера Федерера и Новака Джоковича. Именно тогда состоялся переломный момент в карьере Александра, после которого он присоединился к теннисной элите. Особенно примечательной является полуфинальная игра с Федерером, где не обошлось без скандальной ситуации.

Зрители освистывали Зверева. Федереру пришлось вступаться за Александра

21-летний Зверев выиграл у Федерера в полуфинале со счетом 7:5, 7:6. На тай-брейке при счёте 4:3 в пользу Роджера Александр попросил остановить розыгрыш, потому что увидел, как болбой на стороне соперника уронил мяч на корт. Правила тенниса допускают переигровку розыгрыша, в случае если на площадке оказался посторонний предмет — в данном случае мяч.

Проблема в том, что Федерер в тот момент хорошо пробил бэкхенд по линии и перехватил инициативу. Почти наверняка счёт стал бы 5:3 в его пользу, если бы не запрос Зверева. К тому же Роджер был не в курсе ситуации: эпизод случился у него за спиной. В итоге судья решил дать переигровку. Александр выиграл спорное очко подачей навылет. Спустя несколько минут он дожал Федерера и стал самым молодым с 2009 года теннисистом после Хуан-Мартина дель Потро, пробившимся в финал Итогового турнира.

Александр Зверев и Роджер Федерер в полуфинале Итогового турнира ATP – 2018 Фото: Fred Lee/Getty Images

Чемпион трёх турниров сезона Зверев одержал впечатляющую 57-ю победу в 2018 году и вышел в свой на тот момент крупнейший финал в карьере, став первым за 22 года немцем после Бориса Беккера в титульном матче Итогового. В личном противостоянии с 20-кратным чемпионом «Шлемов» Федерером Зверев сделал счёт 3-3, нанеся швейцарцу десятое поражение в 58 матчах сезона.

Зрителей же на «O2 Арене» в Лондоне в тот момент совсем не волновали достижения молодого немца. Публика не забыла инцидент на тай-брейке и встретила победителя жутким гулом и свистом, посчитав, что Зверев специально сделал такую паузу в решающий момент игры и сбил Роджера.

Звереву пришлось просить прощения вместо того, чтобы наслаждаться собственным триумфом.

«Во-первых, хочу извиниться за тот момент на тай-брейке. Болбой уронил мяч, а по правилам это означает переигровку очка. Я понимаю, что среди вас много болельщиков Роджера – как он того и достоин. Я не хотел никого расстроить. Ещё во время матча я извинился перед Федерером, и он сказал, что не видит проблемы, поскольку ситуация была в рамках правил. Я немного расстроен в связи с этой ситуацией, не так хотел закончить тот матч. В раздевалке мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Советую всем посмотреть на ситуацию повнимательнее», — сказал Александр.

Федерер решил не провоцировать конфликт и заявил, что зрителям не стоило освистывать Зверева.

«Я понимаю тех, кто раздосадован. Но просто так сложились обстоятельства. Бывает. Я не люблю когда свистят. В других видах спорта это происходит постоянно, но не в теннисе. Так что когда такое всё же случается, мы принимаем это близко к сердцу. Мне жаль, что так получилось. Саша этого не заслужил. Он извинился передо мной у сетки, но я сказал ему: «Приятель, ты чего, тебе не за что извиняться. Поздравляю с отличными матчем и турниром. Удачи в финале». Конец истории. Он вообще не должен был извиняться – он не сделал ничего, за что его нужно критиковать. Он просто сказал, как было. Ему это помешало, и есть правило специально для таких случаев, что очко переигрывается.

Должен ли был судья лучше объяснить болельщикам происходящее в тот момент? Ну не знаю, правила есть правила. Очко переигрывается – обычное дело. Нечего тут нервничать. Я не нервничал. Просто продолжил играть. Это неприятно, но что поделать. Я уверен, что завтра в его адрес свистеть не будут. Он ничего не сделал, и я ни в коем случае не ставлю под сомнение его честность. Более того, это было смело с его стороны, потому что судья мог сказать: «Прости, парень, шёл розыгрыш, ты сам его остановил, остальное меня не волнует. Я ничего не видел, так что ты проиграл очко». Нет никаких сомнений в том, что Зверев поступил правильно. Я также не держу зла на болбоя, допустившего ошибку. Надеюсь, тот парень не будет сильно переживать. Никаких проблем, такое случается. В конце концов, не так уж это и важно», — подчеркнул Федерер.

Слова Федерера говорят о нём как о настоящем профессионале и человеке с большой буквы. Роджер не просто признал закономерность своего поражения, но и вступился за коллегу, судью и даже за болбоя. И всё-таки если отбросить мнения вовлечённых в инцидент сторон: неужели Зверев сжульничал и лондонская публика вполне обоснованно возмущалась?

Аннабель Крофт и Александр Зверев Фото: Julian Finney/Getty Images

Помощь от журналистки

Британская теннисистка, телеведущая и спортивный комментатор Аннабель Крофт, бравшая у Зверева интервью, без тени сомнения вступилась за Зверева и раскритиковала своих соотечественников на трибунах.

«Не очень понятно, чего вы свистите. Возможно, стоит быть повоспитаннее», — лаконично отметила Крофт.

На самом деле, сложно что-то возразить Крофт. Посторонний предмет оказался на корте – есть все основания для переигровки. Претензии болельщиков беспочвенны с точки зрения правил — Зверев ничего не нарушал.

Можно обратиться к морально-этическому аспекту. Болбой уронил мяч, но это происшествие не мешало теннисистам завершить розыгрыш, в котором Федерер владел инициативой и мог сделать счёт 5:3. Однако «морально-этическое» это всё-таки не про большой теннис и профессиональный спорт. Цель любого игрока — победить, соблюдая правила. Зверев именно так и поступил.

К тому же на один лишь момент с болбоем списывать поражение Роджера не стоит. На тай-брейке Федерер проиграл скорее не из-за упущенного мяча, а из-за собственной ошибки. При счёте 4:5 Роджер качественно подал, с форхенда отправил Зверева в угол, получил парящий отыгрыш, побежал забивать у сетки, но попал в трос, потому что немного не доработал ногами и поймал мяч в слишком низкой точке.

В целом по игре Зверев смотрелся увереннее. Огромную роль в его победе сыграла подача. Немец чрезвычайно эффективно держал первый мяч (88%), за второй Федереру зацепиться тоже было непросто (Зверев удержал его в 64% случаев). При этом у Зверева было больше ударов навылет (23 против 13 у Федерера). Кроме того, он превзошёл Роджера в коротких розыгрышах (22-20, когда размен не доходил до пяти ударов) и смотрелся на порядок сильнее в затяжных (6-1, когда ударов было больше девяти).

В финале к Звереву уже никто не мог придраться. Александр достаточно легко победил Новака Джоковича (6:4, 6:3). 21-летний немец стал самым молодым чемпионом Итогового турнира после самого Джоковича в 2008-м. Александр обыграл Новака во второй раз в четырёх встречах, нанеся действующему на тот момент чемпиону Уимблдона и US Open всего третье поражение в 38 последних матчах. Кроме того, Зверев стал первым немцем-чемпионом Итогового турнира ATP после Бориса Беккера в 1995-м и четвёртым игроком, на одном турнире в полуфинале и финале обыгравшим Роджера Федерера и Новака Джоковича, после Энди Маррея, Рафаэля Надаля (трижды) и Давида Налбандяна, причём первым – на Итоговом.

Александр Зверев – победитель Итогового турнира ATP – 2018 Фото: Hannah Fountain/Getty Images

После победы над Джоковичем Зверев не отвлекался на какие-то оправдания и полноценно праздновал. Но по каким-то неведомым причинам обвинения в «жульничестве» продолжали преследовать его на Итоговом в будущем. В 2019-м Зверев попал на камеру, касаясь в сумке чего-то светящегося и электронного во время матча группового этапа со Стефаносом Циципасом (3:6, 2:6). Александру пришлось отвечать на предположение, что во время матча он пользовался телефоном, которые на турнирах ATP можно применять только в исключительных случаях с разрешения супервайзера.

«Мой телефон был в раздевалке. Я не знаю, что там кто увидел, но это точно был не телефон. Что это было? Возможно, пустая бутылка воды», — заявил Зверев.

Очевидно, Зверев лукавил и не говорил правду. Болельщики немца нашли оправдание. Они рассказали, что Александр — диабетик, но не афиширует это, а в сумке у него был монитор глюкозы. Эта версия вполне правдоподобна. Она объясняет, почему Зверев не старался спрятаться от камеры (поскольку не делал ничего запрещенного) и почему говорил про бутылку воды (не хотел раскрывать медицинские подробности о себе). ATP по итогам инцидента опубликовала заявление: «Ассоциация может подтвердить, что Александр Зверев никаких правил ATP не нарушил».

На Итоговом-2019 Зверев вылетел в полуфинале, проиграв Доминику Тиму (5:7, 3:6). Инцидент в матче с Циципасом (который обыграл Тима в финале и взял титул) не был таким резонансным, как в случае с Федерером в 2018-м. К сожалению, в этом году травма вообще не даёт никаких поводов для обсуждения Александра на Итоговом турнире. Проблемы со здоровьем испортили Звереву сезон, но он нацелен вернуться. 8-10 декабря Александр планирует присоединиться к Нику Кирьосу, Тэйлору Фрицу, Даниилу Медведеву, Доминику Тиму, Стэну Вавринке, Гаэлю Монфису, Андрею Рублёву и Кэмерону Норри на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Хочется верить, что с начала сезона-2023 Зверев уже не будет испытывать проблем, мешающих ему выходить на корт.