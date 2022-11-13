Андрей Рублёв выбрал не очень удачный наряд год назад. До него «отличались» оригинальностью Энди Роддик, Давид Феррер и Александр Зверев.

Внешний вид — никуда не годится. Россиянин оконфузился на фотосессии перед Итоговым-2021

Официальная фотосессия с участием лучших теннисистов мира – важная часть Итогового чемпионата ATP. Спортсмены позируют перед камерами в одной из самых красивых локаций принимающего города.

Обычно все предпочитают деловой стиль или нечто близкое к этому. Но есть исключения из правил, когда кто-то из теннисистов не соблюдает дресс-код большинства коллег. Предлагаем вспомнить самые яркие фотосессии перед Итоговыми турнирами ATP.

Рваные и потёртые джинсы Андрея Рублёва

На фотосессии перед Итоговым турниром в 2021 году в Турине выделился российский теннисист Андрей Рублёв. Его наряд стал самым обсуждаемым. К сожалению, в отрицательном смысле слова. Андрей пришёл на мероприятие в рваных и потёртых старых джинсах. Это сильно диссонировало со стилем Александра Зверева, Маттео Берреттини, Новака Джоковича, Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса, Каспера Рууда и Хуберта Хуркача, которые предпочли более строгие и деловые костюмы.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2021 году Фото: Stefano Guidi/Getty Images

СМИ и болельщики в большинстве своём посчитали, что внешний вид Рублёва никуда не годится. Некоторые признавали, что Новак Джокович тоже выбрал не лучший образ, но основной шквал критики всё-таки достался Андрею.

«Андрей Рублёв, очевидно, не знаком с меморандумом о «деловом стиле» для групповых фото», — подчеркнул портал Tennis.com.

«Костюм Джоковича — круто, наряд Рублёва – очень плохо», «Мне не нравятся рваные джинсы Рублёва, хотя зелёный пиджак Джоковича тоже не сочетается со всеми остальными нарядами», «Мне всегда нравились старые добрые толстовки в полуформальном стиле, но рваные джинсы Рублёва испортили фото. Я думаю, что он выбрал очень неподходящий наряд», — писали болельщики в соцсетях.

Следует отметить, что Рублёв сделал выводы. В этом году в Турине он ничем не выделялся на фоне других теннисистов.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2022 году Фото: Arturo Holmes/Getty Images

«Коронавирусная» фотосессия 2020-го

В 2020 году о стиле никто не думал. В разгар пандемии коронавируса участники Итогового турнира фотографировались в игровых футболках прямо на корте арены Q2 в Лондоне.

Маски на лицах, соблюдение социальной дистанции, пустые трибуны – это групповое фото уникальное в своём роде. Диего Шварцман, Александр Зверев, Даниил Медведев, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв в некотором смысле вошли в историю.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2020 году Фото: Wonderhatch/Getty Images

Темнота и аристократичность Лондона

Кей Нисикори, Милош Раонич, Стэн Вавринка, Энди Маррей, Марин Чилич, Доминик Тим, Новак Джокович и Гаэль Монфис позировали возле самого известного и единственного сохранившегося трёхмачтового композитного парусника XIX века «Катти Сарк» в Лондоне. Примечательно, что делали они это в ночное время.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2016 году Фото: Julian Finney/Getty Images

В Лондоне вообще очень любят темноту. В 2011-м Давид Феррер, Энди Маррей, Жо-Вильфрид Цонга, Роджер Федерер, Новак Джокович, Мэрди Фиш, Томаш Бердых и Рафаэль Надаль провели фотосессию в сумерках возле электростанции Баттерси.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2011 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Столица Великобритании может похвастаться не только темнотой. В 2009 году фотосессия участников Итогового турнира в Лондоне прошла в аристократическом стиле. Лидеры рейтинга Роджер Федерер и Рафаэль Надаль возвышались над остальными – они сидели на специальных креслах. Хуан-Мартин дель Потро, Новак Джокович, Энди Маррей, Фернандо Вердаско, Николай Давыденко и Робин Сёдерлинг были вынуждены стоять за спинами «королей». Впрочем, подобное «деление на касты» никак не сказалось на результате турнира. Итоговый в 2009-м выиграл Давыденко, который был шестым сеяным среди всех участников.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2009 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Групповое фото 2010 года сделали перед самой узнаваемой дверью Лондона на Даунинг-стрит, 10. Давид Феррер, Робин Сёдерлинг, Роджер Федерер, Энди Маррей, Томаш Бердых, Энди Роддик, Новак Джокович получили необычную компанию.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решил попозировать с лучшими теннисистами мира возле своей резиденции. Феррер не советовался с остальными и пришёл на мероприятие в сером костюме, выделившись на фоне коллег и Кэмерона.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2010 году Фото: Oli Scarff/Getty Images

В 2018 году Джон Иснер, Кей Нисикори, Доминик Тим, Новак Джокович, Марин Чилич, Роджер Федерер, Кевин Андерсон и Александр Зверев отправилась в Вестминстерский дворец. На первый взгляд всё выглядит буднично, но один теннисист отличается от остальных. Не каждый сразу сможет это заметить. Зверев решил появиться на мероприятии без носков.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2018 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Энди Роддик нарушил гармонию на домашнем турнире

В 2004 году Итоговый турнир проходил в Хьюстоне. Американец Энди Роддик на домашнем соревновании решил выделиться на фоне остальных, Энди соблюдал деловой стиль наряду с другими теннисистами, но обувь выбрал оригинальную – простые кроссовки Converse. Гильермо Каньяс, Гастон Гаудио, Карлос Мойя, Марат Сафин, Тим Хенмэн, Гильермо Кория, Ллейтон Хьюитт и Роджер Федерер надели классические чёрные туфли.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2004 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Китайский стиль

Шанхай впервые принимал Итоговый турнир в 2002 году. Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси (вскоре после фотосессии снялся из-за травмы бедра и был заменён на запасного Томаса Юханссона), Марат Сафин, Хуан Карлос Ферреро, Карлос Мойя, Роджер Федерер, Иржи Новак и Альберт Коста примерили традиционные костюмы древней китайской династии Тан.

Фотосессия участников Итогового турнира в 2002 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пожалуй, самое необычное и красочное групповое фото за всю историю Итоговых турниров. После 2002-го соревнования лучших теннисистов ещё несколько раз проводились в Китае, но участники предпочитали сдержанный деловой стиль.