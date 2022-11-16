Какая досада! Россиянин непостижимым образом лишился лидерства в рейтинге на Итоговом-2000

2000 год – самый успешный в карьере российского теннисиста Марата Сафина. Марат выиграл US Open. Это были его первый «Большой шлем» и первая победа россиянина на этом турнире за всю историю. Кроме того, в 2000-м Сафин побеждал на турнирах в Барселоне (ATP-500), на Мальорке (ATP-250), в Торонто («Мастерс»), Ташкенте (ATP-250), Санкт-Петербурге (ATP-250) и Париже («Мастерс»).

20 ноября Марат стал первой ракеткой мира. В данном статусе он поехал на Итоговый турнир в Лиссабон. Шансы закончить год лидером рейтинга были отличные, но каким-то непостижимым образом россиянина обошёл бразилец Густаво Куэртен.

Никто не верил в то, что Сафин потеряет первое место. Даже сам Куэртен

За две недели до Итогового турнира ATP – 2000 (тогда назывался Masters Cup) рейтинг возглавлял 14-кратный победитель ТБШ американец Пит Сампрас. Меньше 300 очков ему проигрывали Марат Сафин и Густаво Куэртен. В ноябре Сафин выиграл «Мастерс» в Париже и поднялся на первую строчку. Грунтовик Куэртен сенсационно дошёл на хардовом турнире до полуфинала, выйдя на вторую позицию. Сампрас в Париже не играл, очков не получал и поэтому на Итоговый в Лиссабоне приехал в качестве третьей ракетки мира.

Марат Сафин на Итоговом турнире – 2000 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

20-летнему Сафину в столице Португалии было достаточно выиграть три матча в группе, чтобы гарантированно закончить год на первом месте. Задача не из простых, учитывая уровень соперников. Марат справился с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом (6:4, 6:4) и испанцем Алексом Корретхой (6:7, 7:5, 6:3), но уступил Питу Сампрасу (3:6, 2:6).



Всё равно вероятность того, что Марат останется лидером рейтинга, оставалась очень высокой. Просто стоило надеяться на то, что Куэртен традиционно провалится на нелюбимом харде. Даже выход из группы виделся для Густаво практически несбыточным свершением. Не говоря уже о результате лучше, чем у Сафина.

«Если я сумею опередить Марата Сафина, это будет чудом. Но чудес, по-моему, не бывает», — говорил перед стартом Итогового Куэртен.

Бразилец оказался не прав, разуверившись в себе. Для начала он сенсационно вышел из группы. Густаво уступил Андре Агасси (6:4, 4:6, 3:6), но обыграл Магнуса Нормана (7:5, 6:3) и Евгения Кафельникова (6:3, 6:4). И всё это на фоне травмы ноги, которая особенно сильно беспокоила его во встрече с Норманом. Бразилец признался, что если бы дело дошло до третьего сета, то он бы наверняка снялся из-за болей. Победа над шведом явно вдохновила бразильца, который стал чрезвычайно уверенным на корте.

Густаво Куэртен на Итоговом турнире – 2000 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Густаво во всех матчах считался андердогом, но раз за разом разочаровывал скептиков. Впервые серьёзно отнестись к себе он заставил в третьем решающем матче группы с Кафельниковым. Примечательно, что Евгений в случае победы над Куэртеном не только выходил в полуфинал Итогового, но и обеспечивал Сафину первое место в рейтинге. «Женька, сделай его!» — просил Марат своего старшего товарища по сборной России. Не сложилось.

Кафельников не помог, но у Сафина ещё оставалась надежда на самого себя или на осечку Куэртена в полуфинале с Питом Сампрасом. Марат со своей задачей не справился, уступив опытному Андре Агасси (3:6, 3:6) в первом полуфинале Итогового.

«На самом деле, Агасси был гораздо лучше. Уж я не случайный человек с горы, но так быстро бегать, как Андре… Нет, это невозможно! Надеюсь, Пит сделает за меня работу», — сказал расстроенный Сафин после матча, отправляясь в раздевалку смотреть второй полуфинал между Сампрасом и Куэртеном.

«Сампрас должен сделать Густаво»,— убеждённо заявил подошедший к нему Шамиль Тарпищев, присутствовавший на Итоговом в Лиссабоне.

В победе Сампраса над Куэртеном вообще никто не сомневался, но и здесь бразилец преподнёс суперсенсацию. Густаво добыл волевую победу в трёх сетах – 6:7, 6:3, 6:4. Пит не помог Сафину, как и ранее Кафельников. Статус первой ракетки мира отошёл Куэртену. Хотя американец всё-таки считал, что россиянин больше заслуживал закончить год в этом статусе.

«Перед полуфиналом Сафин подошёл ко мне и сказал: «Пожалуйста, выиграй». Не получилось, но в этом году Марат заслуживает быть первым. Он несколько месяцев подряд показывал стабильно высокие результаты, выиграл больше всех турниров. Теннис, который он демонстрирует, это теннис XXI века», — сказал Сампрас.

Пит Сампрас Фото: Al Bello/Getty Images

В финальном матче Итогового между Куэртеном и Андре Агасси, который Сафина уже мало интересовал с точки зрения результата, фаворит был очевиден. Тот же Сампрас на вопрос, кто победит, без колебания ответил: «Агасси».

Причины так говорить были веские. Агасси потратил не так уж много сил в полуфинале, в отличие от Куэртена. Финальный матч играется до победы в трёх сетах, поэтому данный фактор очень важен. К тому же нога всё ещё беспокоила Густаво, о чём он постоянно говорил на пресс-конференциях. Тем не менее, Куэртен снова совершил настоящий подвиг. Бразилец обыграл Агасси всухую – 6:4, 6:4, 6:4.



«Сразу взяв мою подачу, он будто вцепился в меня мёртвой хваткой и не отпускал до самого конца. Знаете, какие воспоминания в первую очередь останутся у меня от этой игры? У меня брейк-пойнт, а он делает эйс»,— сокрушался после игры Агасси.

Андре Агасси Фото: Frank Peters/Getty Images

Куэртен получил $ 1,4 млн призовых и закончил год на первом месте рейтинга, чего ранее не делал ни один теннисист из Бразилии. Густаво традиционно очень скромно отреагировал на громкий успех.

«Знаете, до сих пор чувствую себя как-то странно. Я вообще не задумывался над тем, что могу стать лучшим. Люди в последние дни только и спрашивали меня о том, как я расцениваю свои шансы. А я абсолютно искренне отвечал, что они равны нулю. И если бы кто-то сказал мне накануне турнира, что по ходу его я обыграю Кафельникова, Сампраса, Агасси и стану первым, я бы решил, что он издевается надо мной. Я же вырос в маленьком городке Флорианаполис, в Бразилии, в стране, где никогда не проводились крупные теннисные турниры и где никогда не было ни одного знаменитого игрока. Как я мог мечтать о титуле первой ракетки?!

Когда всё-таки понял, что выиграю Итоговый? Пожалуй, после того как одолел Сампраса. Именно тогда ко мне вдруг пришло ощущение, что у меня всё получается, что я всё делаю правильно. И ещё мне очень помогли болельщики. Раз примерно в каждые полчаса в матчах и с Сампрасом, и с Агасси мне казалось, что я больше не смогу продолжить, больше не выдержу боли. И тут они начинали скандировать моё имя, и ко мне возвращались силы. Мне грех жаловаться на своих поклонников. Они любили меня и когда я выигрывал, и когда проигрывал.

Последние несколько лет я чувствую, что очень популярен на родине. Популярнее, чем все бразильские спортсмены? Ну, пожалуй, всё же меньше, чем Айртон Сенна и Пеле — два моих кумира», — сказал Куэртен.

Густаво Куэртен с болельщиками Фото: Antonio RIBEIRO/Getty Images

Марат Сафин справедливо отдал должное Густаво.

«Гуга вполне заслуженно стал первой ракеткой мира. Куэртен был лучше, чем я. Это нужно признать. Финиш сезона вышел для меня неважный. Но один турнир — это всё-таки не год. В целом-то сезон у меня был хороший: я доволен игрой, тем, как ко мне относятся болельщики. На выступление на Итоговом повлиял целый ряд причин. Ну, скажем, объективно Сампрас и Агасси были свежее, чем большинство остальных участников, уж по сравнению со мной точно. Они ведь не играли некоторое время перед турниром.

Мысль о том, что могу стать первой ракеткой, не мешала. Я, играя с Сампрасом и с Агасси, поверьте, совершенно не думал о том, что, если одержу победу, буду лучшим теннисистом года. Просто игра не шла. Думаю, уровень игры у меня уже есть, и кардинально в будущем в ней ничего менять не придётся. Самое важное для меня сейчас научиться, что называется, держать игру, действовать без резких перепадов. Но то, что мне есть ещё к чему стремиться, даже хорошо. Значит, есть стимул работать», — высказался об Итоговом-2000 Сафин.

Для понимания сенсационности результата Куэртена следует обратиться к цифрам. Густаво за карьеру трижды участвовал в Итоговом. В двух случаях бразилец вылетал на групповом этапе. Из «Шлемов» он трижды брал грунтовый «Ролан Гаррос», но вчистую проваливался на травяном Уимблдоне (лучший результат – четвертьфинал в 1999-м), а также хардовых Australian Open (лучший результат – третий раунд в 2004-м) и US Open (лучший результат – четвертьфинал в 1999-м и 2001-м). К Куэртену начисто приклеился ярлык грунтовика. К сожалению для Сафина, именно в концовке 2000-го бразилец вдруг разыгрался на неудобном для себя покрытии.

Марат Сафин Фото: Quinn Rooney/Getty Images

20-летний Сафин не закончил год на первом месте, но его дальнейшие перспективы оценивались экспертами очень высоко. И здесь в некотором смысле ожидания не сбылись. Сафину мешали травмы, а также тот факт, что его пиковый отрезок карьеры пришёлся на стык доминирования старых легенд вроде Агасси и Сампраса и приход в большой теннис ещё более сильных Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.



Хотя Марату всё равно есть чем гордиться. Два «Шлема» (US Open – 2000 и Australian Open – 2005), две победы в Кубке Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России, триумф на 17 турнирах ATP (из них 15 — в одиночном разряде), включение в Международный зал теннисной славы, статус первой ракетки мира в резюме – весьма незаурядные достижения.