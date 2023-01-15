Надаль и Медведев открывают AO на центральном корте. Турнирные расклады, расписание, сетки

В понедельник, 16 января, начинается первый в сезоне турнир «Большого шлема». Прошлогодний чемпион Australian Open и первый номер посева Рафаэль Надаль открывает соревнование на центральном корте в утренней сессии. А в вечернем графике главное внимание – на бывшего мирового лидера и победителя US Open – 2021, а также финалиста прошлогоднего турнира в Мельбурне Даниила Медведева. Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Во время Australian Open поклонников спорта ожидает сразу несколько интриг: встретятся ли Даниил Медведев и Рафаэль Надаль в 1/4 финала и повторят ли прошлогоднее напряжённое противостояние, которое было тогда в финале? Сможет ли Джокович завоевать свой 10-й титул на Australian Open и догнать Надаля по общему числу «Шлемов»? У испанца сейчас 22 выигранных мэйджора, а у серба – 21. Сохранит ли Медведев место в топ-10 по итогам турнира? Ну и наконец, кто будет лидером мирового рейтинга после окончания этого турнира? Вариантов несколько – не играющий из-за травмы Карлос Алькарас останется на вершине или его обойдут Каспер Рууд, Новак Джокович или Стефанос Циципас.

Расписание первого дня. Интересные матчи понедельника, 16 января

В первый день турнира на корт выйдут три россиянина – Павел Котов, Карен Хачанов (18-й номер посева) и Даниил Медведев (7). Всё внимание направлено на Даниила, который стремится третий год подряд добраться до финала в Мельбурне и наконец-то завоевать титул. Первый соперник россиянина – 29-летний американец Маркос Гирон, с которым наш теннисист уже встречался в рамках «Мастерса» в Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и одержал победу. Этот поединок будет завершающим на центральном корте – в удобное для российских зрителей время – около 12:30 мск.

Ну а в утренней программе главным матчем ожидается противостояние действующего чемпиона Рафаэля Надаля с одним из ярких представителей поколения Next – Джеком Дрэйпером. 21-летний британец в прошлом году выступал на Итоговом чемпионате U21 в Милане и добрался там до полуфинала. В активе Дрэйпера уже есть победы над действующими игроками топ-10. В прошлом году он выиграл у Циципаса и Оже-Альяссима.

Вообще, в понедельник из представителей топ-10 посева, кроме Надаля и Медведева, проведут свои стартовые матчи уже упомянутые Стефанос Циципас (3), Феликс Оже-Альяссим (6), а также поляк Хуберт Хуркач (10).

Мужчины. 1-й круг

3:00. Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32)

4:30. Хуркач (Польша, 10) – Мартинес-Портеро (Испания)

4:30. Грикспор (Нидерланды) – Котов (Россия, LL)

5:00. Хачанов (Россия, 18) – Сапата-Миральес (Испания)

6:30. Надаль (Испания, 1) – Дрэйпер (Великобритания)

9:00. Поспишил (Канада) – Оже-Альяссим (Канада, 6)

11:00. Циципас (Греция, 3) – Алис (Франция)

12:30. Гирон (США) – Медведев (Россия, 7)



Подробнее: 3:00. Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32)4:30. Хуркач (Польша, 10) – Мартинес-Портеро (Испания)4:30. Грикспор (Нидерланды) –5:00.– Сапата-Миральес (Испания)6:30. Надаль (Испания, 1) – Дрэйпер (Великобритания)9:00. Поспишил (Канада) – Оже-Альяссим (Канада, 6)11:00. Циципас (Греция, 3) – Алис (Франция)12:30. Гирон (США) –

У женщин в первый день турнира тоже вступит в борьбу верхняя половина сетки, включая лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек из Польши. В активе 21-летней теннисистки уже есть три «Шлема», однако в Австралии дальше полуфинала (2022) она пока не доходила. Из 14 россиянок, попавших в основную сетку, в понедельник на корты выйдут пять – Анна Калинская, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и дебютантки основных сеток «Шлемов» Полина Кудерметова и Диана Шнайдер.

Женщины. 1-й круг

3:00. Калинская (Россия) – Коллинз (США, 13)

3:00. Синякова (Чехия) – Гауфф (США, 7)

3:00. Пегула (США, 3) – Кристиан (Румыния, SR)

3:00. Костюк (Украина) – Анисимова (США, 28)

3:00. П. Кудерметова (Россия, Q) – Гадеки (Австралия, WC)

3:00. Кучова (Словакия, SR) – Шнайдер (Россия, Q)

4:30. Юань Юэ (Китай) – Саккари (Греция, 6)

5:00. Рахимова (Россия) – Байндль (Украина)

5:00. Цуренко (Украина, Q) – Мухова (Чехия, SR)

5:00. Б. Фрухвиртова (Чехия, Q) – Саснович (Беларусь)

5:00. Вандевей (США, Q) – Калинина (Украина)

6:30. Ястремская (Украина, LD) – Остапенко (Латвия, 17)

6:30. Кенин (США, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)

8:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коччаретто (Италия)

11:00. Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия)

13:00. Кис (США, 10) – Блинкова (Россия)



Подробнее: 3:00.) – Коллинз (США, 13)3:00. Синякова (Чехия) – Гауфф (США, 7)3:00. Пегула (США, 3) – Кристиан (Румыния, SR)3:00. Костюк (Украина) – Анисимова (США, 28)3:00– Гадеки (Австралия, WC)3:00. Кучова (Словакия, SR) –4:30. Юань Юэ (Китай) – Саккари (Греция, 6)5:00.– Байндль (Украина)5:00. Цуренко (Украина, Q) – Мухова (Чехия, SR)5:00. Б. Фрухвиртова (Чехия, Q) – Саснович (Беларусь)5:00. Вандевей (США, Q) – Калинина (Украина)6:30. Ястремская (Украина, LD) – Остапенко (Латвия, 17)6:30. Кенин (США, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)8:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коччаретто (Италия)11:00. Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия)13:00. Кис (США, 10) –

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».