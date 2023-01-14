Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Факты об Australian Open — 2023: возьмёт ли Медведев титул после двух финалов, расписание, сетки, призовые, где смотреть

Повезёт ли Медведеву на этот раз после двух финалов? 10 причин следить за AO-2023
Даниил Сальников
10 причин следить за AO-2023
Комментарии
Финалисты Australian Open последних лет в строю и готовы сражаться за титул. Объясняем, почему нас ждёт феерический ТБШ.

Первый в сезоне «Шлем» стартует в ближайший понедельник – 16 января. Нас ждёт жаркая борьба не только за титулы в мужском и женском одиночных разрядах, но и продолжение соперничества за звание первой ракетки мира у мужчин.

Королевство Новака Джоковича

Australian Open – самый «юный» из четырёх турниров «Большого шлема». Первый раз он был проведён в 1905 году и долго скитался по разным городам Австралии и даже Новой Зеландии. В 1972 году Australian Open окончательно обосновался в Мельбурне, а в теннисный центр Мельбурн-парк переехал в 1988 году. Тогда же поменяли травяное покрытие на хард. Рекордсменом соревнования является Новак Джокович, побеждавший здесь девять раз. У женщин вне конкуренции австралийка Маргарет Корт с 11 титулами. У Серены Уильямс таких побед семь.

Финалисты последних лет в сборе

Осенью 2022 года официально завершил карьеру шестикратный чемпион Australian Open Роджер Федерер. Последний раз он побеждал в Мельбурне в 2018 году, когда обыграл в финале Марина Чилича. Сейчас ни Федерера, ни Чилича, который снялся в последний момент из-за травмы, в сетке нет, зато в строю все финалисты этого турнира последних четырёх лет – Доминик Тим, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Даниил Медведев.

Даниил Медведев на Australian Open — 2022

Даниил Медведев на Australian Open — 2022

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Причём россиянин был в решающем матче Australian Open два последних года подряд. В 2021-м он проиграл Джоковичу, а в 2022-м – Надалю. Повезёт ли ему в этот раз?

Как россияне покоряли Австралию

Australian Open для российских теннисистов довольно успешный турнир «Большого шлема». В одиночном разряде сначала здесь победил Евгений Кафельников в 1999 году. В 2005-м здесь первенствовал Марат Сафин. У женщин отличилась Мария Шарапова, ставшая чемпионкой 2008 года. В парном разряде победительницами становились три россиянки – Анна Курникова (1999, 2002), Светлана Кузнецова (2005, 2012), Вера Звонарёва (2012). В миксте побеждали Андрей Ольховский (1994), Елена Бовина (2004), Елена Лиховцева (2007), Елена Веснина (2016). Отметим также успех белоруски Натальи Зверевой в 1990 году, когда она выступала под флагом СССР.

Марат Сафин — чемпион Australian Open — 2005

Марат Сафин — чемпион Australian Open — 2005

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возвращение Джоковича на Зелёный континент

Год назад девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович со скандалом был депортирован из Австралии. Причём, помимо запрета на участие в турнире, где он собирался защитить титул, сербу ещё достался трёхлетний бан на получение австралийской визы. Но прошёл всего год, и ситуация в корне изменилась. Джокович по-прежнему отказывается вакцинироваться, но сейчас его с радостью встретили в Австралии, он блестяще выступил на турнире в Аделаиде, завоевав свой 92-й в карьере титул, и вовсю готовится в Мельбурне к старту.

Джоковича со скандалом выгнали из Австралии, но теперь всё иначе. Что изменилось за год Джоковича со скандалом выгнали из Австралии, но теперь всё иначе. Что изменилось за год

Чемпионки в декретном отпуске

Уникальная ситуация сложилась с бывшими чемпионками Australian Open. Победительница турнира-2022 австралийка Эшли Барти в марте того же года объявила о завершении карьеры, а совсем недавно стало известно, что она ожидает ребёнка. Отказавшаяся от участия в последний момент Наоми Осака, побеждавшая в Мельбурне в 2019-м и 2021-м, тоже объявила о беременности. Причём японка уже сообщила, что собирается приехать на Зелёный континент в 2024-м. Взяла паузу в карьере по той же самой причине и чемпионка-2016 Анжелика Кербер из Германии.

Совсем недавно родила второго ребёнка победительница-2018 датчанка Каролина Возняцки, которая, правда, возвращаться в тур не собирается. Напомним, и Серена Уильямс выиграла тут свой последний «Шлем» в 2017-м, будучи беременной. Ну и конечно, чемпионка-2008 Мария Шарапова в минувшем сезоне тоже стала мамой. Таким образом, из победительниц Australian Open прошлых лет в сетке-2023 значатся только две теннисистки – американка Софья Кенин (2020) и белоруска Виктория Азаренко (2012, 2013), у которой, кстати, тоже есть ребёнок.

Теперь ясно, почему Наоми Осака не сыграет на Australian Open! Чемпионка ТБШ ждёт ребёнка Теперь ясно, почему Наоми Осака не сыграет на Australian Open! Чемпионка ТБШ ждёт ребёнка

Борьба за первое место у мужчин

В нынешнем турнире из-за травмы не участвует лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. При определённом раскладе он может потерять первую строчку. Сместить его могут три теннисиста – Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Новак Джокович. Циципасу или Джоковичу необходим для этого титул, а Рууду может хватить выхода в финал, если соперником не будет Стефанос или Новак. Надаль, даже если защитит прошлогодний титул, не сможет обойти Алькараса. Медведеву тоже защищать массу очков за прошлый финал, и если он этого не сделает, то рискует с восьмого места рейтинга ATP откатиться за пределы топ-10.

Медведев рискует выпасть из топ-10, а Алькараса могут сместить трое. Расклады перед AO Медведев рискует выпасть из топ-10, а Алькараса могут сместить трое. Расклады перед AO

Рекордный призовой фонд

Australian Open в этом году снова увеличил призовой фонд – на этот раз до рекордных 76,5 млн австралийских долларов, что на 3,38% больше, чем в прошлом сезоне. Правда, при переводе на американские доллары сумма даже уменьшилась из-за изменения курса местной валюты – с $ 54,7 млн до $ 51,3 млн. Чемпион в одиночном разряде получит AUS $ 2,975 млн, что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году заработали Рафаэль Надаль и Эшли Барти. Финалистам достанется AUS $ 1,625 млн.

Сколько получит чемпион Australian Open — 2023? Призовые по кругам первого в сезоне ТБШ Сколько получит чемпион Australian Open — 2023? Призовые по кругам первого в сезоне ТБШ

Пять дебютантов Australian Open

Россию в одиночных сетках Australian Open – 2023 представляют 20 игроков. У мужчин это привычная четвёрка – Даниил Медведев (7-й номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (18) и Аслан Карацев, а также закрепившийся в топ-100 рейтинга ATP в октябре прошлого года Роман Сафиуллин. Кроме того, в основе в статусе лаки-лузера оказался Павел Котов. У девушек сыграют Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Людмила Самсонова (18), Екатерина Александрова (19), Анастасия Потапова, Анна Калинская, Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, попавшие в основу по замороженному рейтингу Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина, а также три квалифаера – Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Оксана Селехметьева. Отметим, что для Котова, Рахимовой и Селехметьевой это будет дебютный Australian Open, а для Шнайдер и П. Кудерметовой – вообще первый «Шлем».

За кем следить и от кого ждать сюрпризов. Яркие игроки, пробившиеся в основу AO-2023 За кем следить и от кого ждать сюрпризов. Яркие игроки, пробившиеся в основу AO-2023

Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (7) попал в четверть к Рафаэлю Надалю (1), так что повторение прошлогоднего финала если и возможно по составу, то теперь уже на стадии 1/4 финала. Вторую потенциальную пару четвертьфинала в верхней половине сетки составили Стефанос Циципас (3) и Феликс Оже-Альяссим (6). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Андрей Рублёв (5) – Новак Джокович (4) и Тейлор Фритц (8) – Каспер Рууд (2). Если говорить о россиянах, то самый непростой соперник в первом круге достался Сафиуллину – любимец местной публики и финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос (19). Непросто будет Карацеву в матче с Григором Димитровым (27), а Рублёву – с Тимом.

Australian Open – 2023. Мужчины. Сетка

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Кори Гауфф (7), Джессика Пегула (3) – Мария Саккари (6), Дарья Касаткина (8) – Каролин Гарсия (4) и Арина Соболенко (5) – Онс Жабер (2). Уже в первом круге в рамках женского турнира состоится российское дерби – Касаткина – Грачёва.

Australian Open – 2023. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open – 2023. Нас ждёт феерический ТБШ. Турнир пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023