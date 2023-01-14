Повезёт ли Медведеву на этот раз после двух финалов? 10 причин следить за AO-2023

Первый в сезоне «Шлем» стартует в ближайший понедельник – 16 января. Нас ждёт жаркая борьба не только за титулы в мужском и женском одиночных разрядах, но и продолжение соперничества за звание первой ракетки мира у мужчин.

Королевство Новака Джоковича

Australian Open – самый «юный» из четырёх турниров «Большого шлема». Первый раз он был проведён в 1905 году и долго скитался по разным городам Австралии и даже Новой Зеландии. В 1972 году Australian Open окончательно обосновался в Мельбурне, а в теннисный центр Мельбурн-парк переехал в 1988 году. Тогда же поменяли травяное покрытие на хард. Рекордсменом соревнования является Новак Джокович, побеждавший здесь девять раз. У женщин вне конкуренции австралийка Маргарет Корт с 11 титулами. У Серены Уильямс таких побед семь.

Финалисты последних лет в сборе

Осенью 2022 года официально завершил карьеру шестикратный чемпион Australian Open Роджер Федерер. Последний раз он побеждал в Мельбурне в 2018 году, когда обыграл в финале Марина Чилича. Сейчас ни Федерера, ни Чилича, который снялся в последний момент из-за травмы, в сетке нет, зато в строю все финалисты этого турнира последних четырёх лет – Доминик Тим, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Даниил Медведев.

Даниил Медведев на Australian Open — 2022 Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Причём россиянин был в решающем матче Australian Open два последних года подряд. В 2021-м он проиграл Джоковичу, а в 2022-м – Надалю. Повезёт ли ему в этот раз?

Как россияне покоряли Австралию

Australian Open для российских теннисистов довольно успешный турнир «Большого шлема». В одиночном разряде сначала здесь победил Евгений Кафельников в 1999 году. В 2005-м здесь первенствовал Марат Сафин. У женщин отличилась Мария Шарапова, ставшая чемпионкой 2008 года. В парном разряде победительницами становились три россиянки – Анна Курникова (1999, 2002), Светлана Кузнецова (2005, 2012), Вера Звонарёва (2012). В миксте побеждали Андрей Ольховский (1994), Елена Бовина (2004), Елена Лиховцева (2007), Елена Веснина (2016). Отметим также успех белоруски Натальи Зверевой в 1990 году, когда она выступала под флагом СССР.

Марат Сафин — чемпион Australian Open — 2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возвращение Джоковича на Зелёный континент

Год назад девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович со скандалом был депортирован из Австралии. Причём, помимо запрета на участие в турнире, где он собирался защитить титул, сербу ещё достался трёхлетний бан на получение австралийской визы. Но прошёл всего год, и ситуация в корне изменилась. Джокович по-прежнему отказывается вакцинироваться, но сейчас его с радостью встретили в Австралии, он блестяще выступил на турнире в Аделаиде, завоевав свой 92-й в карьере титул, и вовсю готовится в Мельбурне к старту.

Чемпионки в декретном отпуске

Уникальная ситуация сложилась с бывшими чемпионками Australian Open. Победительница турнира-2022 австралийка Эшли Барти в марте того же года объявила о завершении карьеры, а совсем недавно стало известно, что она ожидает ребёнка. Отказавшаяся от участия в последний момент Наоми Осака, побеждавшая в Мельбурне в 2019-м и 2021-м, тоже объявила о беременности. Причём японка уже сообщила, что собирается приехать на Зелёный континент в 2024-м. Взяла паузу в карьере по той же самой причине и чемпионка-2016 Анжелика Кербер из Германии.

Совсем недавно родила второго ребёнка победительница-2018 датчанка Каролина Возняцки, которая, правда, возвращаться в тур не собирается. Напомним, и Серена Уильямс выиграла тут свой последний «Шлем» в 2017-м, будучи беременной. Ну и конечно, чемпионка-2008 Мария Шарапова в минувшем сезоне тоже стала мамой. Таким образом, из победительниц Australian Open прошлых лет в сетке-2023 значатся только две теннисистки – американка Софья Кенин (2020) и белоруска Виктория Азаренко (2012, 2013), у которой, кстати, тоже есть ребёнок.

Борьба за первое место у мужчин

В нынешнем турнире из-за травмы не участвует лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. При определённом раскладе он может потерять первую строчку. Сместить его могут три теннисиста – Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Новак Джокович. Циципасу или Джоковичу необходим для этого титул, а Рууду может хватить выхода в финал, если соперником не будет Стефанос или Новак. Надаль, даже если защитит прошлогодний титул, не сможет обойти Алькараса. Медведеву тоже защищать массу очков за прошлый финал, и если он этого не сделает, то рискует с восьмого места рейтинга ATP откатиться за пределы топ-10.

Рекордный призовой фонд

Australian Open в этом году снова увеличил призовой фонд – на этот раз до рекордных 76,5 млн австралийских долларов, что на 3,38% больше, чем в прошлом сезоне. Правда, при переводе на американские доллары сумма даже уменьшилась из-за изменения курса местной валюты – с $ 54,7 млн до $ 51,3 млн. Чемпион в одиночном разряде получит AUS $ 2,975 млн, что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году заработали Рафаэль Надаль и Эшли Барти. Финалистам достанется AUS $ 1,625 млн.

Пять дебютантов Australian Open

Россию в одиночных сетках Australian Open – 2023 представляют 20 игроков. У мужчин это привычная четвёрка – Даниил Медведев (7-й номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (18) и Аслан Карацев, а также закрепившийся в топ-100 рейтинга ATP в октябре прошлого года Роман Сафиуллин. Кроме того, в основе в статусе лаки-лузера оказался Павел Котов. У девушек сыграют Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Людмила Самсонова (18), Екатерина Александрова (19), Анастасия Потапова, Анна Калинская, Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, попавшие в основу по замороженному рейтингу Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина, а также три квалифаера – Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Оксана Селехметьева. Отметим, что для Котова, Рахимовой и Селехметьевой это будет дебютный Australian Open, а для Шнайдер и П. Кудерметовой – вообще первый «Шлем».

Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (7) попал в четверть к Рафаэлю Надалю (1), так что повторение прошлогоднего финала если и возможно по составу, то теперь уже на стадии 1/4 финала. Вторую потенциальную пару четвертьфинала в верхней половине сетки составили Стефанос Циципас (3) и Феликс Оже-Альяссим (6). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Андрей Рублёв (5) – Новак Джокович (4) и Тейлор Фритц (8) – Каспер Рууд (2). Если говорить о россиянах, то самый непростой соперник в первом круге достался Сафиуллину – любимец местной публики и финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос (19). Непросто будет Карацеву в матче с Григором Димитровым (27), а Рублёву – с Тимом.

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Кори Гауфф (7), Джессика Пегула (3) – Мария Саккари (6), Дарья Касаткина (8) – Каролин Гарсия (4) и Арина Соболенко (5) – Онс Жабер (2). Уже в первом круге в рамках женского турнира состоится российское дерби – Касаткина – Грачёва.

Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open – 2023. Нас ждёт феерический ТБШ. Турнир пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января.