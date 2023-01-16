Медведев и Хачанов начали Australian Open с «баранок»! Расклады, расписание, сетки турнира

В понедельник, 16 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» состоялись стартовые матчи для участников верхних половин одиночных сеток – как у мужчин, так и у женщин. В борьбу вступили финалисты прошлого розыгрыша Australian Open – Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, а также первая ракетка мира у женщин – Ига Свёнтек. Не обошлось без неожиданностей. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги первого дня. 16 января, понедельник

Одними из первых свои матчи провели россияне – дебютант Australian Open Павел Котов, попавший в основу как лаки-лузер, и 18-й номер посева Карен Хачанов. Павел не смог совладать с голландцем Таллоном Грикспором, уступив ему в трёх сетах. Напомним, неделю назад в Пуне Грикспор завоевал первый титул в карьере. А вот Хачанов весь первый сет подбирал ключи к игре испанца Бернабе Сапата-Миральеса и после того, как одержал верх на тай-брейке, взял две партии очень уверенно, в конце навесив сопернику обидную «баранку».

В мужской сетке в понедельник потерпели поражения два сеяных теннисиста – хорват Борна Чорич (21) и итальянец Лоренцо Музетти (17). Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль (1) потерял целый сет в противостоянии с британцем Джеком Дрэйпером, а суммарно провёл на корте около четырёх часов. Также прошли во второй круг другие представители топ-10 посева – Стефанос Циципас (3), Феликс Оже-Альяссим (6) и Хуберт Хуркач (10).

Последними на центральный корт вышли финалист двух предыдущих розыгрышей Australian Open Даниил Медведев, посеянный под седьмым номером, и американец Маркос Гирон, занимающий 56-ю строчку в рейтинге ATP. Ранее теннисисты встречались один раз – на «Мастерсе» в Цинциннати/Нью-Йорке-2020, и тогда победил россиянин – 6:4, 6:4. В нынешнем матче Даниил полностью доминировал на корте. Временами ему это даже мешало – он позволял себе экспериментировать, играть на публику и в итоге ошибался в самых простых ситуациях. Первая партия закончилась «баранкой» для Гирона – 0:6, хотя у него было три брейк-пойнта. Во втором сете американец взял всего одну свою подачу, а в третьем довёл количество выигранных геймов до трёх. Победа Медведева – 6:0, 6:1, 6:2 всего за 1 час 37 минут. Так Даниил и Карен начали Australian Open с «баранок».

Мужчины. 1-й круг



ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) – Ивашко (Беларусь) – 6:3, 3:6, 7:5, 6:3.

Хуркач (Польша, 10) – Мартинес-Портеро (Испания) – 7:6, 6:2, 6:2.

Грикспор (Нидерланды) – Котов (Россия, LL) – 6:3, 7:6, 6:3.

Хачанов (Россия, 18) – Сапата-Миральес (Испания) – 7:6, 6:2, 6:0.

Надаль (Испания, 1) – Дрэйпер (Великобритания) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

Легечка (Чехия) – Чорич (Хорватия, 21) – 6:3, 6:3, 6:3.

Циципас (Греция, 3) – Алис (Франция) – 6:3, 6:4, 7:6.

Оже-Альяссим (Канада, 6) – Поспишил (Канада) – 1:6, 7:6, 7:6, 6:3.

Харрис (ЮАР, SR) – Музетти (Италия, 17) – 6:4, 6:1, 6:7, 2:6, 7:6.

Медведев (Россия, 7) – Гирон (США) – 6:0, 6:1, 6:2.



Подробнее: ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) – Ивашко (Беларусь) – 6:3, 3:6, 7:5, 6:3.Хуркач (Польша, 10) – Мартинес-Портеро (Испания) – 7:6, 6:2, 6:2.Грикспор (Нидерланды) –– 6:3, 7:6, 6:3.– Сапата-Миральес (Испания) – 7:6, 6:2, 6:0.Надаль (Испания, 1) – Дрэйпер (Великобритания) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.Легечка (Чехия) – Чорич (Хорватия, 21) – 6:3, 6:3, 6:3.Циципас (Греция, 3) – Алис (Франция) – 6:3, 6:4, 7:6.Оже-Альяссим (Канада, 6) – Поспишил (Канада) – 1:6, 7:6, 7:6, 6:3.Харрис (ЮАР, SR) – Музетти (Италия, 17) – 6:4, 6:1, 6:7, 2:6, 7:6.– Гирон (США) – 6:0, 6:1, 6:2.

В женском турнире сенсаций тоже было мало. Сетку покинули лишь две сеяные теннисистки. Американка Аманда Анисимова (28) уступила украинке Марте Костюк, а чешка Мари Боузкова (25) – Бьянке Андрееску из Канады, у которой есть в активе титул на US Open – 2019. Все представительницы топ-10 посева из верхней половины сетки дружно шагнули во второй круг – Ига Свёнтек (1), Джессика Пегула (3), Мария Саккари (6), Кори Гауфф (7) и Мэдисон Кис (10). Отметим битву двух чемпионок Australian Open прошлых лет – Софьи Кенин и Виктории Азаренко. Победу одержала Азаренко, и она осталась единственной чемпионкой этого турнира в сетке.

Неудачно в этот день выступили россиянки – единственную победу одержала дебютантка «Шлемов» Диана Шнайдер, которая обыграла словачку Кучову. Четыре другие россиянки – Анна Калинская, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анна Блинкова – зачехлили ракетки на старте соревнования.





Коллинз (США, 13) – Калинская (Россия) – 7:5, 5:7, 6:4.

Пегула (США, 3) – Кристиан (Румыния, SR) – 6:0, 6:1.

Андрееску (Канада) – Боузкова (Чехия, 25) – 6:2, 6:4.

Костюк (Украина) – Анисимова (США, 28) – 6:3, 6:4.

Гадеки (Австралия, WC) – П. Кудерметова (Россия, Q) – 7:5, 6:3.

Шнайдер (Россия, Q) – Кучова (Словакия, SR) – 7:6, 7:5.

Гауфф (США, 7) – Синякова (Чехия) – 6:1, 6:4.

Саккари (Греция, 6) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 6:4.

Мухова (Чехия, SR) – Цуренко (Украина, Q) – 6:2, 6:1.

Калинина (Украина) – Вандевей (США, Q) – 6:3, 6:1.

Остапенко (Латвия, 17) – Ястремская (Украина, LD) – 6:4, 6:2.

Азаренко (Беларусь, 24) – Кенин (США, SR) – 6:4, 7:6.

Саснович (Беларусь) – Б. Фрухвиртова (Чехия, Q) – 7:5, 6:2.

Байндль (Украина) – Рахимова (Россия) – 7:5, 6:7, 6:1.

Рыбакина (Казахстан, 22) – Коччаретто (Италия) – 7:5, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия) – 6:4, 7:5.

Кис (США, 10) – Блинкова (Россия) – 6:4, 3:6, 6:2.



Подробнее: Женщины. 1-й кругКоллинз (США, 13) –– 7:5, 5:7, 6:4.Пегула (США, 3) – Кристиан (Румыния, SR) – 6:0, 6:1.Андрееску (Канада) – Боузкова (Чехия, 25) – 6:2, 6:4.Костюк (Украина) – Анисимова (США, 28) – 6:3, 6:4.Гадеки (Австралия, WC) –– 7:5, 6:3.– Кучова (Словакия, SR) – 7:6, 7:5.Гауфф (США, 7) – Синякова (Чехия) – 6:1, 6:4.Саккари (Греция, 6) – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 6:4.Мухова (Чехия, SR) – Цуренко (Украина, Q) – 6:2, 6:1.Калинина (Украина) – Вандевей (США, Q) – 6:3, 6:1.Остапенко (Латвия, 17) – Ястремская (Украина, LD) – 6:4, 6:2.Азаренко (Беларусь, 24) – Кенин (США, SR) – 6:4, 7:6.Саснович (Беларусь) – Б. Фрухвиртова (Чехия, Q) – 7:5, 6:2.Байндль (Украина) –– 7:5, 6:7, 6:1.Рыбакина (Казахстан, 22) – Коччаретто (Италия) – 7:5, 6:3.Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия) – 6:4, 7:5.Кис (США, 10) –– 6:4, 3:6, 6:2.

Расписание второго дня. Интересные матчи вторника, 17 января

Во вторник пройдут матчи нижней половины сетки. Но расписание пришлось резко изменить, после того как любимец австралийской публики и чемпион прошлого турнира в парном разряде Ник Кирьос снялся с соревнования из-за травмы колена. Ник должен был играть в вечерней сессии на центральном корте с россиянином Романом Сафиуллиным, но теперь место Кирьоса занял лаки-лузер американец Денис Кудла, а матч состоится в более ранее время на корте №8.

Также во вторник у мужчин проведут первые матчи Андрей Рублёв с чемпионом US Open – 2020 Домиником Тимом, а Аслан Карацев – с болгарином Григором Димитровым. Первый матч на Australian Open после прошлогодней скандальной депортации проведёт знаменитый серб Новак Джокович.

Мужчины. 1-й круг



3:00. Рублёв (Россия, 5) – Тим (Австрия, WC)

3:00. Димитров (Болгария, 27) – Карацев (Россия)

3:00. Шварцман (Аргентина, 23) – Крутых (Украина, Q)

4:30. Краинович (Сербия) – Руне (Дания, 9)

4:30. Давидович-Фокина (Испания, 30) – Бублик (Казахстан)

5:00. Фритц (США, 8) – Басилашвили (Грузия)

9:00. Кудла (США, LL) – Сафиуллин (Россия)

12:30. Махач (Чехия) – Рууд (Норвегия, 2)

12:30. Карбальес-Баэна (Испания) – Джокович (Сербия, 4)



Подробнее: 3:00.– Тим (Австрия, WC)3:00. Димитров (Болгария, 27) –3:00. Шварцман (Аргентина, 23) – Крутых (Украина, Q)4:30. Краинович (Сербия) – Руне (Дания, 9)4:30. Давидович-Фокина (Испания, 30) – Бублик (Казахстан)5:00. Фритц (США, 8) – Басилашвили (Грузия)9:00. Кудла (США, LL) –12:30. Махач (Чехия) – Рууд (Норвегия, 2)12:30. Карбальес-Баэна (Испания) – Джокович (Сербия, 4)

У женщин отметим, что во вторник свои матчи проведут лучшие российские теннисистки – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, отлично размявшиеся в Аделаиде, а также Анастасия Павлюченкова, которая возвращается в тур после травмы. Следим также за белоруской Ариной Соболенко, которая может преподнести немало сюрпризов.

Женщины. 1-й круг



3:00. Бонавентюр (Бельгия) – Александрова (Россия, 19)

3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия)

3:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Джорджи (Италия)

3:00. Канепи (Эстония, 31) – Биррелл (Австралия, WC)

4:30. Себов (Канада, Q) – Гарсия (Франция, 4)

4:30. Волынец (США, Q) – Родина (Россия, SR)

5:00. Канепи (Эстония, 16) – Грабер (Австрия)

5:00. Векич (Хорватия) – Селехметьева (Россия, Q)

6:30. Кырстя (Румыния) – Путинцева (Казахстан)

6:30. Паолини (Италия) – Самсонова (Россия, 18)

7:00. Заневская (Бельгия) – В. Кудерметова (Россия, 9)

8:30. Касаткина (Россия, 7) – Грачёва (Россия)

8:30. Стивенс (США) – Потапова (Россия)

11:00. Зиданшек (Словения) – Жабер (Тунис, 2)



Подробнее: 3:00. Бонавентюр (Бельгия) –3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия)3:00.– Джорджи (Италия)3:00. Канепи (Эстония, 31) – Биррелл (Австралия, WC)4:30. Себов (Канада, Q) – Гарсия (Франция, 4)4:30. Волынец (США, Q) –5:00. Канепи (Эстония, 16) – Грабер (Австрия)5:00. Векич (Хорватия) –6:30. Кырстя (Румыния) – Путинцева (Казахстан)6:30. Паолини (Италия) –7:00. Заневская (Бельгия) –8:30.8:30. Стивенс (США) –11:00. Зиданшек (Словения) – Жабер (Тунис, 2)

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».