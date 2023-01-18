Сенсационное поражение Надаля на AO-2023 от 65-й ракетки мира! Жена Рафы плакала

18 января, в третий день Открытого чемпионата Австралии, состоялась главная сенсация турнира. 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в трёх сетах проиграл американцу Маккензи Макдональду, занимающему лишь 65-е место в рейтинге ATP. Проблемы у Надаля начались с первого сета. Рафаэль сразу же проиграл свою подачу, а спустя несколько геймов — ещё одну, после чего его соперник повёл 4:1. Надалю так и не удалось переломить ход первой партии, и он проиграл её — 4:6.

Второй сет начался так же, как и первый, — дерзкий американец сделал брейк. Правда, вскоре Надаль смог ответить тем же и даже повёл 3:2. А затем на титулованного испанца свалились новые неприятности. Рафа проиграл три гейма — и взял медицинский перерыв. Возникли опасения, сможет ли он продолжить матч. Хиска Перрелло, жена Надаля, не смогла сдержать слёз, когда её супругу оказывали помощь.

Жена Надаля Фото: youtube.com

Рафаэль смог продолжить матч, но вторую партию всё же забрал Макдональд — вновь 6:4. А в третьем сете при счёте 5:5 Надаль вновь отдал свою подачу — это был ключевой момент матча. После этого его соперник довёл дело до победы — 6:4, 6:4, 7:5.

«Надалю явно помешали проблемы с бедром. Он доблестно сражался в третьем сете, но в 11-м гейме уже больше не мог держаться. Тогда всё и закончилось. Однако Макдональд заслужил, он играл лучше, прежде чем Надаля подкосила травма во втором сете», — написал журналист Бен Ротенберг в соцсетях.

«Очень грустно видеть, что Надаль уходит так. Как всегда, он боролся до конца. Посмотрим, что он скажет. Похоже, он травмировался после форхенда во втором сете. Надеюсь, если он и вне игры, то ненадолго. Впечатляет, что он закончил матч. Уверен, многие игроки не сделали бы этого, чтобы не усугубить повреждение», — добавил журналист Саймон Кэмберс.

«У Надаля физические проблемы, но вот показатель, насколько продолжительна его карьера. В 2005-м он впервые сыграл с Робби Джинепри, тренером Макдональда», — отметил журналист Рави Убха в «Твиттере».

«Я очень доволен тем, как мне удалось начать матч. Я думал, что хорошо играю — как на подаче, так и на приёме. Было сложно мыслями оставаться в матче [после медицинского перерыва Надаля], но мне удалось это сделать, так что я доволен. Он невероятный чемпион. Он никогда не сдаётся, вне зависимости от ситуации. Победить такого топ-соперника — это всегда тяжело. Я старался оставаться сосредоточенным на своих действиях. Ему удалось немного выбить меня из ритма. Но я рад, что прошёл через это и справился», — цитирует Макдональда пресс-служба ATP.

Небывалое событие

Это первый случай за четыре года, когда действующий победитель Открытого чемпионата Австралии потерпел поражение на турнире. На AO-2019 Роджер Федерер в четвёртом круге проиграл Стефаносу Циципасу. Тот матч выдался очень упорным: три партии из четырёх закончились тай-брейками — 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Циципаса. После этого действующие чемпионы не проигрывали: в 2020 и 2021 годах Новак Джокович успешно проводил защиту титула, а в 2022-м его не пустили в страну, так что турнир проходил без действующего победителя.

Когда Надаль вылетал так рано на «Шлемах»?

В последнее время Рафаэль выступал не на всех ТБШ. Так, в 2020 году он пропустил US Open, а в 2021-м — Уимблдон и снова US Open. А на Australian Open 2016 года сенсационно проиграл в первом круге. Тогда его соперником был ветеран испанского тенниса Фернандо Вердаско, обыгравший титулованного соотечественника в пяти сетах: 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Кто такой Маккензи Макдональд?

Удивительно, но 27-летний американец, который преподнёс главную сенсацию Australian Open, пока не завоевал ни одного титула ATP в одиночном разряде. Он не поднимался выше 48-го места в рейтинге ATP и никогда не проходил четвёртый раунд на «Шлемах». До победы над Надалем у Макдональда был всего один успех во встречах с действующими представителями первой десятки. В 2019 году на турнире в Делрей-Бич Маккензи обыграл Хуан-Мартина дель Потро. Что касается текущего Australian Open, то в третьем круге американец сразится с победителем пары Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония).