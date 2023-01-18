Медведев рвётся в третий круг Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!

В среду на кортах также сражаются Касаткина, Надаль, Хачанов. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня Australian Open – 2023. В среду будут доиграны поединки первого круга, отложенные накануне из-за дождя, а также стартует второй раунд в верхних половинах сеток. Главными матчами в утренней программе на Арене Рода Лэйвера будут встречи первых номеров посева Иги Свёнтек и Рафаэля Надаля. Соперники, на первый взгляд, проходимые – Мария-Камила Осорио-Серрано и Маккензи Макдональд. Но всё решится на корте. В вечерней программе сыграют два россиянина из верхней половины мужской сетки – Даниил Медведев и Карен Хачанов. Их соперники – австралийцы Джон Миллман и Джэйсон Каблер. Как всё сложится – узнаете в нашем онлайне!