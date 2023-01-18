Медведев рвётся в третий круг Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня Australian Open – 2023. В среду будут доиграны поединки первого круга, отложенные накануне из-за дождя, а также стартует второй раунд в верхних половинах сеток. Главными матчами в утренней программе на Арене Рода Лэйвера будут встречи первых номеров посева Иги Свёнтек и Рафаэля Надаля. Соперники, на первый взгляд, проходимые – Мария-Камила Осорио-Серрано и Маккензи Макдональд. Но всё решится на корте. В вечерней программе сыграют два россиянина из верхней половины мужской сетки – Даниил Медведев и Карен Хачанов. Их соперники – австралийцы Джон Миллман и Джэйсон Каблер. Как всё сложится – узнаете в нашем онлайне!
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Полностью подборка результатов вторника и прогнозов среды — в нашем материале.
То же самое, но в женских матчах дня, где список подлиннее:
3:00. Свёнтек (Польша, 1) – Осорио-Серрано (Колумбия)
3:00. Бондарь (Венгрия) – Остапенко (Латвия, 17)
3:00. Шнайдер (Россия, Q) – Саккари (Греция, 6)
4:30. Пегула (США, 3) – Саснович (Беларусь)
5:00. Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 15)
5:00. Касаткина (Россия, 7) – Грачёва (Россия)
5:30. Стивенс (США) – Потапова (Россия)
5:30. Доигрывание матча Векич (Хорватия) – Селехметьева (Россия, Q) при счёте 6:2, 2:6, 6:6 (5:1)
6:00. Макнелли (США) – Байндль (Украина)
6:30. Гадеки (Австралия, WC) – Костюк (Украина)
6:30. Кис (США, 10) – Синьюй Ван (Китай)
7:30. Подороска (Аргентина, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)
11:00. Радукану (Великобритания) – Гауфф (США, 7)
11:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Юван (Словения)
13:00. Мухова (Чехия, SR) – Коллинз (США, 13)
Вот как выглядит список самых интересных мужских матчей сегодня:
3:00. Кудла (США, LL) – Сафиуллин (Россия)
3:00. Хуркач (Польша, 10) – Сонего (Италия)
4:30. Молчан (Словакия) – Оже-Альяссим (Канада, 6)
6:00. Надаль (Испания, 1) – Макдональд (США)
9:00. Хачанов (Россия, 18) – Каблер (Австралия, WC)
11:00. Миллман (Австралия, WC) – Медведев (Россия, 7)
12:30. Циципас (Греция, 3) – Хидзиката (Австралия, WC)
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