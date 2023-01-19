Нервная победа Рублёва на АО! Андрей получил замечание и зачем-то поругался с арбитром

В четверг, 19 января, на Australian Open российские теннисисты продолжили сражаться за путёвки в третий круг. Накануне этого результата уже добились Карен Хачанов и Даниил Медведев, обыгравшие двух австралийцев. А в четвёртый день турнира первой из наших девушек барьер второго круга преодолела Екатерина Александрова. С треском проиграв первый сет американке Тэйлор Таунсенд, россиянка затем одержала волевую победу — 1:6, 6:2, 6:3. А вот Вероника Кудерметова, входящая в топ-10 мирового рейтинга, не справилась со 113-й ракеткой мира Кэти Волынец.

У мужчин изначально в нижней половине сетки от России были три теннисиста. Однако в первом же круге с дистанции сошли Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. В итоге во второй круг из этой части сетки пробился только Андрей Рублёв. На старте 25-летнему россиянину достался в соперники чемпион US Open – 2020 Доминик Тим. Андрей провёл поединок очень собранно, прибавлял от гейма к гейму и в итоге добился успеха в трёх сетах – 6:3, 6:4, 6:2. Отметим, что для Рублёва это была вообще первая победа в сезоне после двух поражений на турнирах в Аделаиде-1 и Аделаиде-2.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина в интервью «Чемпионату» прокомментировала успех Рублёва: «Очень хорошая победа Андрея, непростой был жребий. Встречаться с Домиником Тимом в первом раунде – это очень серьёзная проверка. Понятное дело, он далёк от лучшей формы, возвращается после серьёзнейшей травмы. Но всё равно это хорошая и уверенная победа. Главное, что в трёх сетах, можно сказать, где-то сэкономил силы и не потратил их на пятисетовый матч в первом круге. Хорошая победа, видно, что Андрей находится в хорошей форме сейчас».

Во втором круге Рублёву достался в соперники 23-летний финн Эмиль Руусувуори, занимающий сейчас 46-е место в рейтинге ATP. В его активе нет титулов на турнирах ATP, но он доходил до финала Пуны-2022, а также побеждал двух действующих игроков топ-10 – Тима и Зверева. Ранее Андрей и Эмиль друг с другом не встречались. Первый сет Рублёв взял очень уверенно – 6:2 за 36 минут, а вот дальше Руусувуори втянулся в игру, приспособился к высочайшему темпу Андрея. Теннисисты брали свои подачи, дело шло к тай-брейку, но в девятом гейме россиянин смог добраться до тройного брейк-пойнта и реализовал его – 5:4. А вот при подаче на сет у Рублёва начались проблемы, и он спасся с трёх брей-пойнтов, всё же додавив соперника – 6:4.

В третьей партии Руусувуори заиграл ещё увереннее, в четвёртом гейме он не реализовал два брейк-пойнта – 2:2, но вскоре всё-таки забрал подачу россиянина – 4:2. Во время подачи на сет при 5:3 финн дрогнул, и Рублёв сделал обратный брейк. Причём после одного из розыгрышей россиянин выругался, получил замечание от судьи на вышке за мат и отправился зачем-то выяснять с ним отношения. Дело дошло до тай-брейка, в котором удачливее оказался Эмиль – 7:6 (7:2). Поединок перешёл в четвёртую партию. А там уже Рублёв с самого начала захватил преимущество и не упустил его до конца матча – 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 за 2 часа 45 минут. Важная, но нервная победа!

Так Андрей Рублёв дожал финна в четырёх партиях и вышел в третий круг, где встретится с британцем Даниэлем Эвансом.