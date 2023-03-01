«Нереальный рекорд». Надаль снялся с «Мастерсов», и его великая серия, вероятно, прервётся

В 2022 году сезон для Рафаэля Надаля начался лучше не придумаешь. Он во второй раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии, в драматичном пятисетовом матче обыграв Даниила Медведева, и пребывал на вершине мира. Шутка ли, 21-й титул на ТБШ, что на тот момент было рекордом! Иное дело — 2023-й. Пока у Надаля всё идёт не так. На Australian Open испанец неожиданно вылетел во втором круге, после чего не выступал. А теперь стало известно, что его не будет на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и в Майами, которые займут весь март. «Мы желаем Рафе дальнейшего выздоровления и надеемся увидеть его снова в следующем году», — сказал директор «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Томми Хаас, чьи слова приводит пресс-служба турнира.
Вскоре снятие прокомментировал и сам теннисист. «Давно не общался с вами. Взял отпуск, начал реабилитацию, ходил в спортзал, проходил физиотерапию, как предписано врачами. Готовлюсь к возвращению в оптимальной форме. Мне жаль, что я не смогу сыграть ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень жаль, что меня там не будет. Мне будет не хватать моих американских болельщиков. Но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летней серии турниров», — написал он в своих соцсетях.
Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Почему снялся Надаль?
Причина банальна: травма ноги. Испанец получил повреждение во время матча с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Впоследствии МРТ выявила растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. В итоге Рафаэль пропустил весь февраль: он снялся с турниров в Дохе и Дубае. Также не сможет принять участие в выставочном матче с чемпионом US Open — 2022 Карлосом Алькарасом — игра должна была пройти в Лас-Вегасе 5 марта.
«Да, это бедро. Я уже несколько дней чувствовал что-то такое. У меня уже были проблемы с бедром. В прошлом уже приходилось проходить лечение. Но таких проблем не было. Я сражался до конца. Не знаю, выиграл бы в лучшем состоянии, однако у меня было бы больше шансов, без сомнения. Я всё время рассматривал возможность сняться с матча. Но не спрашивал об этом физиотерапевта. Я сам должен был это понять. И старался играть так, чтобы не усугубить повреждение. Мне вообще не удавался бэкхенд. Не мог бегать за мячом. Я просто хотел закончить матч. И не спрашивал совета у своей команды. Я достаточно взрослый, чтобы сам принимать подобные решения. Будучи действующим чемпионом, я не хотел сниматься. Лучше уж так закончить», — говорил Надаль на пресс-конференции после вылета с АО.
Каковы последствия?
Надаль, скорее всего, впервые с апреля 2005 года (!) покинет топ-10 рейтинга ATP. Это произойдёт в том случае, если, например, американец Тейлор Фритц наберёт 11 очков за ближайшие турниры. Фритц может выполнить эту задачу, одолев канадца Дениса Шаповалова на турнире в Акапулько, или же решить этот вопрос в самом Индиан-Уэллсе. Кроме того, вытеснить испанца из топ-10 могут и другие теннисисты. Но у них задача посложнее. Отметим, что Надаль находится в первой десятке на протяжении 912 недель подряд.
Лидеры по количеству недель подряд в топ-10 рейтинга ATP
- Рафаэль Надаль (Испания) — 912 недель
- Джимми Коннорс (США) — 788
- Роджер Федерер (Швейцария) — 734
- Иван Лендл (Чехословакия/США) — 619
- Пит Сампрас (США) — 565
- Новак Джокович (Сербия) — 555.
Реакция
«Невероятная серия Надаля — он почти ВОСЕМНАДЦАТЬ лет не покидает топ-10 — скорее всего, закончится в марте. Нереальный рекорд», — написал журналист Бен Ротенберг в своих соцсетях.
«В понедельник видели, как тренируется на грунтовых кортах в своей академии на Мальорке», — заметил журналист Гаспар Рибейро.
«Есть смысл подойти к грунтовому сезону во всеоружии», — добавил журналист Дэнни Мише.
«Он будет довольно низко посеян (и никакого отдыха в первом круге!) на грунтовых турнирах. С ума сойти», — написал журналист Жозе Моргадо.
«В последние недели он в основном ограничивался занятиями в тренажёрном зале и физиотерапией. Но в понедельник попробовал осторожно вернуться на корт», — напомнил журналист Рассел Фуллер.
«Поправляйся, Рафа! Нам будет не хватать тебя в Майами», — написала пресс-служба «Мастерса» в Майами.
«Рафы будет не хватать на «Солнечном дубле». Надеемся, испанец выздоровеет к грунтовому сезону», — отметили в Tennis Channel.
«Давай, Рафа! Мы с нетерпением ждём, когда ты будешь играть. С нетерпением ждём тебя здесь!» — написала пресс-служба турнира в Барселоне.
***
Таким образом, Индиан-Уэллс и Майами лишились одного топового теннисиста. А может случиться и вторая потеря: по-прежнему ничего не известно насчёт того, разрешат ли власти США въезд в страну Новаку Джоковичу, не желающему прививаться от коронавируса. Серб запросил специальное разрешение, но до сих пор не получил ответа. В любом случае совсем скоро мы узнаем, чем закончится эта история.
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