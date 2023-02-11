Джокович нашёл способ попасть на «Мастерсы» в США без прививки! Получится ли это у серба?

2023 год начался для Новака Джоковича в точности так, как он хотел. Сербский теннисист выиграл уже два турнира: в начале января он победил в Аделаиде, а в конце месяца в 10-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Ситуацию, правда, немного омрачает то, что на Australian Open Джокович выступал с травмой подколенного сухожилия. Однако в феврале Новак, которому через три месяца исполнится 36 лет, похоже, решил отдохнуть, чтобы как следует восстановиться и подготовиться к следующей части сезона.

Изначально казалось, что и в марте Джоковича ожидает пауза. На этот месяц запланированы «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, которые серб, по-прежнему не желающий прививаться от коронавируса, вроде бы заведомо пропускает. Соответствующий запрет в США для непривитых иностранцев отменят лишь 11 мая. Но не всё так просто. В этом деле наметился новый поворот. Джордже Джокович, брат теннисиста, сообщил сербским СМИ, что Новак пытается выхлопотать себе особое разрешение, чтобы власти США согласились пустить его в страну.

«К сожалению, это не в нашей власти. Новак должен получить специальное разрешение, учитывая, что США до сих пор не разрешают въезд непривитым людям. И это просто невероятно, поскольку весь мир открыт и спортивные мероприятия по всему миру проходят с участием привитых и непривитых спортсменов», — приводит слова Джордже Джоковича сербское издание Telegraf.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

По словам Джордже, у Новака есть мощнейшая поддержка в лице директоров. И это-то как раз вполне понятно. Организаторы будут только рады, если на турнир приедет первая ракетка мира. Очевидно, что в этом случае можно рассчитывать на внушительную посещаемость и, как следствие, на рост прибылей.

«Новак подал всю необходимую документацию, заполнил заявку, а директора турниров в Индиан-Уэллсе и Майами публично заявили, что он нужен этим турнирам и что они хотят видеть его. До принятия решения осталось всего несколько дней, и мы можем только надеяться на положительный исход», — добавил брат Новака.

Действительно, во время Australian Open руководитель «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Томми Хаас говорил, что надеется на присутствие Джоковича на турнире. «Было бы здорово, если бы мы могли снять эти [ограничения] немного раньше и дать ему возможность сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами. Думаю, он хочет играть, поэтому мы должны дать ему шанс. Надеюсь, мы сможем его увидеть. Лично мне было бы очень жаль, если бы он не приехал на эти турниры или если бы ему не разрешили приехать», — приводит слова Хааса Tennis Majors.

Чем раньше будет принято решение, тем лучше для Джоковича. После победы на Australian Open спортсмен взял 10-дневную паузу на отдых, после чего приступил к тренировкам в Белграде. Если ему не дадут разрешения на въезд в США, то торопиться Новаку особо некуда. А вот если дадут, то необходимо будет готовиться к «Мастерсам». Начало Индиан-Уэллса запланировано на 8 марта, и лучшим способом подготовиться к нему могла бы стать либо Доха (однако в заявке этого турнира Джоковича нет), либо Дубай (а вот здесь он есть в списке участников) — эти турниры пройдут на неделях, начинающихся 20 и 27 февраля соответственно. Однако пока неизвестно, сыграет ли серб в Дубае.

Сам Новак после победы в Аделаиде подчёркивал, что ему хочется сыграть на американских «Мастерсах». «Вы знаете мою позицию. Она такая, какая есть. Я надеюсь сыграть. Но если не смогу поехать, то уж не смогу», — приводит его слова Daily Express. Напомним, в 2022 году Джокович ввиду коронавирусных ограничений вообще не играл в Северной Америке. Он пропустил три американских «Мастерса», один канадский и Открытый чемпионат США. А в 2021-м Новак дошёл до финала US Open, где проиграл Даниилу Медведеву, который тем самым помешал знаменитому сербу собрать «Календарный шлем».

Реакция

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхайм указал сразу на два «глупых», по его мнению, момента в этой истории. «Глупо, что ограничения и запреты по-прежнему присутствуют здесь… И глупо, что он [Джокович] противится вакцинации, на которую согласились (порой неохотно) 99 из 100 игроков», — написал он в соцсетях.

Журналист New York Times Кристофер Клэри написал: «Всё в руках правительства США».

Журналист Metro Дэнни Мише заметил: «Новак Джокович официально запросил особое исключение, чтобы иметь возможность въехать в Соединённые Штаты и играть в Индиан-Уэллсе и Майами. США запрашивают у иностранцев-нерезидентов полный график прививок от ковида».